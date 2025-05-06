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"Стучал внаглую, вел себя агрессивно". Подозрительный "курьер" ходит по квартирам в Бийске

Местные жители отмечают, что на угрозы он реагирует испугом

06 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Домофон, подъездная дверь / Фото: amic.ru
Домофон, подъездная дверь / Фото: amic.ru

В Бийске жильцы одной из многоэтажек по улице Короленко заметили подозрительного мужчину, который намеревался пройти по всем квартирам. На вопрос о цели визита он начал говорить о товарах, которые якобы хочет предложить людям. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Местные жители отмечают, что на просьбы покинуть дом мужчина ответил отказом и уехал на лифте, чтобы пройтись по подъезду.

Вскоре в общедомовом чате стали появляться сообщения о том, что неизвестный стучится во все квартиры.

"Уважаемые жильцы! Сообщаем вам о появлении в нашем  доме лица, представляющегося информационным курьером. Просим вас проявлять бдительность и осторожность при взаимодействии с данным субъектом. В случае возникновения подозрений или вопросов, связанных с деятельностью указанного лица, рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы", – предупредила домком.

При этом "информационный курьер" оказался пугливым – в спешке покинул дом, когда ему пригрозили разбирательством. Жильцы предположили, что он "простукивает" и прозванивает квартиры, узнавая, есть ли дома хозяева. 

  • "Я думаю, что после нас этот тип пошел в соседний подъезд".
  • "Стучит внаглую, ничего не боится!"
  • "Не знаю, что он хочет, но вел себя агрессивно", – написали жители дома.

Бийчане сообщают, что видели подобных "курьеров" в районе "Табачки" и вокзала. Молодые люди обращались к жителям наукограда с различными предложениями – от приобретения бытовой техники до приглашения на медицинское обследование.

Счетчики / Источник фото: pxhere.com

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Бийск Происшествия

Комментарии 1

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Олег

15:14:36 06-05-2025

Сфотографируйте.
Пора визуальную базу неадекватов вести.

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