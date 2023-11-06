Студент, пострадавший в драке с боксером в Москве, рассказал о причинах конфликта

Потасовка со стрельбой началась после просьбы Иванова закурить

06 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пострадавший в драке с боксером Никитой Ивановым рассказал подробности конфликта. Как сообщает Telegram-канал Mash, 21-летний студент Олег Гусаревич заявил, что драка со стрельбой началась после просьбы закурить.

Молодой человек стоял с компанией, когда спортсмен положил руку на его плечо и завёл беседу. Олег попросил его не трогать, однако спортсмену это не понравилось и все это закончилось потасовкой, дракой и стрельбой.

"У меня сломан нос в трех местах. У меня смещение лицевой кости. У меня травма почки, [травмированы] два пальца на левой руке", – добавил пострадавший.Напомним, что ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной.