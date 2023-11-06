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Студент, пострадавший в драке с боксером в Москве, рассказал о причинах конфликта

Потасовка со стрельбой началась после просьбы Иванова закурить

06 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пострадавший в драке с боксером Никитой Ивановым рассказал подробности конфликта. Как сообщает Telegram-канал Mash, 21-летний студент Олег Гусаревич заявил, что драка со стрельбой началась после просьбы закурить.

Молодой человек стоял с компанией, когда спортсмен положил руку на его плечо и завёл беседу. Олег попросил его не трогать, однако спортсмену это не понравилось и все это закончилось потасовкой, дракой и стрельбой.

"У меня сломан нос в трех местах. У меня смещение лицевой кости. У меня травма почки, [травмированы] два пальца на левой руке", – добавил пострадавший.Напомним, что ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной.

Москва Происшествия

Комментарии 4

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Гость

13:25:13 06-11-2023

Мне таки кажется что студент Гусаревич немножечко еврей ?

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Гость

16:29:22 06-11-2023

Гость (13:25:13 06-11-2023) Мне таки кажется что студент Гусаревич немножечко еврей ?... ага, он еврей, ты - дурачок.

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Гость

14:07:51 06-11-2023

Позорище!

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Гость

10:06:49 07-11-2023

в клетку его. и надолго. все они должны на отдельном острове жить. наклонности со веременем у всех проявляются, кто подобным спортом занимается.

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