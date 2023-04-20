По данным силовиков, молодой человек оправдывал действия одной из запрещённых организаций в беседах с соседями

20 апреля 2023, 11:44, ИА Амител

Кадр из видео / УФСБ по Алтайскому краю

20-летнего иностранного студента алтайского вуза задержали за оправдание терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Предположительно, молодой человек в беседах с соседями оправдывал действия террористической организации. Уточняется, что речь идёт о формировании, действующем на территории Афганистана и запрещённом в России.

В отношении студента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма"). Расследование продолжается.