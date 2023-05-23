В настоящее время воспитателями в детских садах могут работать не все

23 мая 2023, 19:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Нередко для выпускников колледжей и вузов найти работу по профессии – большая проблема. То работодатель не берёт молодых специалистов без опыта, то вчерашние студенты и сами боятся куда-либо трудоустраиваться, то вообще для работы нужна лицензия или квалификация.

Вот, к примеру, в детский сад не примут "человека с улицы" – по профессиональным стандартам воспитателем может быть либо тот, у кого уже есть педагогическое образование, либо учащиеся последних курсов педагогических вузов.

Но парламентарии считают это несправедливостью и предлагают учащимся педагогических колледжей тоже разрешить устраиваться в детский сад по специальности. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.

1 Для чего студентам педколледжей предлагают разрешить работать воспитателями? Чтобы студенты педагогических колледжей могли уже во время обучения приобрести какой-никакой опыт в профессии воспитателя, заблаговременно получили трудовую книжку и официальный стаж. Это, так сказать, могло бы быть входом в профессию… Ну и, конечно, позволило бы заработать денег. И, да, это уже не просто идея, а законопроект. Его внесли в Госдуму и рассмотрят в первом чтении 23 мая. Парламентарии считают, что работа параллельно с учёбой позволит повысить конкурентоспособность выпускников, а работодателям позволит не просто подбирать кадры, но и участвовать в их образовании.

2 Все ли выпускники педколледжей смогут работать воспитателями в случае принятия законопроекта? Нет, не все. Такую привилегию предлагают дать только выпускникам последнего курса педколледжей. Но это не единственное условие, которое нужно будет соблюдать при трудоустройстве в случае принятия законопроекта. Также необходимо: быть совершеннолетним;

освоить школьную программу;

успешно пройти промежуточную аттестацию в колледже за два года обучения, предшествовавшие устройству на работу. Если всё это есть, то уж тогда, согласно законопроекту, студент педколледжа сможет отправиться на работу в детский сад. За опытом и, повторимся, заработком.

3 Выгодно или нет: какая зарплата у воспитателей детских садов? По данным Росстата, сотрудники детских садов получают порядка 46 тыс. рублей в месяц. Но реальная зарплата всё-таки ниже, её размер колеблется в зависимости от региона – это порядка 16,5-30 тыс. рублей. Сумма относительная небольшая. К тому же следует учитывать, что работа воспитателем – не из лёгких. Зато интересно.