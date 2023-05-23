Студентам педколледжей хотят разрешить работать в детскому саду: как такое возможно?
В настоящее время воспитателями в детских садах могут работать не все
23 мая 2023, 19:20, Анастасия Бичакова
Нередко для выпускников колледжей и вузов найти работу по профессии – большая проблема. То работодатель не берёт молодых специалистов без опыта, то вчерашние студенты и сами боятся куда-либо трудоустраиваться, то вообще для работы нужна лицензия или квалификация.
Вот, к примеру, в детский сад не примут "человека с улицы" – по профессиональным стандартам воспитателем может быть либо тот, у кого уже есть педагогическое образование, либо учащиеся последних курсов педагогических вузов.
Но парламентарии считают это несправедливостью и предлагают учащимся педагогических колледжей тоже разрешить устраиваться в детский сад по специальности. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Для чего студентам педколледжей предлагают разрешить работать воспитателями?
Чтобы студенты педагогических колледжей могли уже во время обучения приобрести какой-никакой опыт в профессии воспитателя, заблаговременно получили трудовую книжку и официальный стаж. Это, так сказать, могло бы быть входом в профессию… Ну и, конечно, позволило бы заработать денег.
И, да, это уже не просто идея, а законопроект. Его внесли в Госдуму и рассмотрят в первом чтении 23 мая.
Парламентарии считают, что работа параллельно с учёбой позволит повысить конкурентоспособность выпускников, а работодателям позволит не просто подбирать кадры, но и участвовать в их образовании.
Все ли выпускники педколледжей смогут работать воспитателями в случае принятия законопроекта?
Нет, не все. Такую привилегию предлагают дать только выпускникам последнего курса педколледжей. Но это не единственное условие, которое нужно будет соблюдать при трудоустройстве в случае принятия законопроекта. Также необходимо:
- быть совершеннолетним;
- освоить школьную программу;
- успешно пройти промежуточную аттестацию в колледже за два года обучения, предшествовавшие устройству на работу.
Если всё это есть, то уж тогда, согласно законопроекту, студент педколледжа сможет отправиться на работу в детский сад. За опытом и, повторимся, заработком.
Выгодно или нет: какая зарплата у воспитателей детских садов?
По данным Росстата, сотрудники детских садов получают порядка 46 тыс. рублей в месяц. Но реальная зарплата всё-таки ниже, её размер колеблется в зависимости от региона – это порядка 16,5-30 тыс. рублей.
Сумма относительная небольшая. К тому же следует учитывать, что работа воспитателем – не из лёгких. Зато интересно.
А какие же у воспитателей обязанности?
С девчонками и мальчишками воспитателю придётся проводить всю свою смену – играть с ними, рисовать, читать книги, укладывать их спать, одевать, водить гулять и т.д.
Воспитатель, несомненно, обязан разбираться в образовательных программах для детских садов, а также понимать, как обеспечить всестороннее развитие детей. Этому, собственно, обучают в колледжах (по крайней мере, должны).
К тому же воспитателю следует быть предельно внимательным, чтобы с детьми не случилось ничего страшного. Нахождение в детском саду, само собой, не должно вредить их здоровью и ставить под сомнение безопасность. Это попросту недопустимо.
И самое важное – воспитатель должен любить ребят и находить к каждому из них особый, индивидуальный подход. А как иначе?
23:39:04 23-05-2023
Совсем охренели. Они еще сами безмозглые безответственные дети. Только из полной семьи с ребенком
08:08:42 24-05-2023
то есть с воспитателями в детсадах вообще швах, я так понимаю, если студентов завлекают? а когда студенты будут учиться, если учитывать что воспитатель работает в детсаду с утра до вечера? Недоучек будут выпускать..
08:31:58 24-05-2023
Гость (08:08:42 24-05-2023) то есть с воспитателями в детсадах вообще швах, я так понима... А зачем учиться-то? У нас традиции же. Детей надо лупить, ставить коленями на горох и держать в страхе. Да и знания детям не нужны, девочки должны рожать, а мальчики служить. Для такого "воспитания" обучение не нужно.
09:48:48 24-05-2023
Гость (08:08:42 24-05-2023) то есть с воспитателями в детсадах вообще швах, я так понима... -Правильно понимаете. И не только в образовании. На медсестер уже пытаются навесить некоторые обязанности врачей.
08:22:05 24-05-2023
воспитатель работает в детсаду с утра до вечера? - воспитатели работают по полдня, а вот няня -до ужина.В восьмидесятых моя тётя проходила практику в моей группе детсада.
08:52:38 24-05-2023
гость (08:22:05 24-05-2023) воспитатель работает в детсаду с утра до вечера? - воспитат... Какие пол дня? В реалии, 12 часовой рабочий день, с 7 до 19, это чтобы хоть че нибудь в ЗП получить!!!
09:05:13 24-05-2023
Гость (08:52:38 24-05-2023) Какие пол дня? В реалии, 12 часовой рабочий день, с 7 до 19,... Ну вот поэтому и студенты) Будут работать полдня, за еду.
09:15:59 24-05-2023
Какие пол дня? -За все четыре года садика воспитатель работал полный день только когда второй был на больничном. Да и вообще -нам с садиком волшебно повезло
10:57:18 24-05-2023
Мечтать не вредно! А на деле студенты еще во время учебы приходят на практику в тот же детский сад, видят переполненные группы, инклюзивных детишек, которых, по-хорошему, надо к стулу привязывать, чтоб они кого-нибудь не покалечили, взмыленного, измотанного работой с семи утра до семи вечера, воспитателя, заполняющего кучу бумаг и отчетов и между этим важным делом одним глазом следящего за детьми (нянек-то тоже не хватает!), приходящую на полчаса в день медсестру, заведующую с длинным списком пафосных и бессмысленных городских (краевых, всероссийских) мероприятий и конкурсов, в которых непременно надо поучаствовать (и не абы как, а чтобы грамотку получить), яжемамок с их вечными претензиями... И вишенкой на торте - МРОТ в качестве платы за все это безобразие и издевательскую, унизительную (при том - копеечную) систему так называемых стимулирующих доплат... Теперь поставьте себя на место юной современной девчонки и скажите себе честно - оно вам надо? Вот то-то!
13:15:38 24-05-2023
Гость (10:57:18 24-05-2023) Мечтать не вредно! А на деле студенты еще во время учебы при... Никогда не видела воспитателей взмыленными :-) Наоборот, расслабленные вечно. Дети что-то сами по себе делают, воспитатели вообще могут собраться вместе в коридоре между группами и разговаривать о своём, женском. Куда там дети лезут? Где они там сидят в одних плавках на голом бетонном полу? Не, не видали.
14:34:27 24-05-2023
Гость (13:15:38 24-05-2023) Никогда не видела воспитателей взмыленными :-) Наоборот, рас... Может, не туда смотрите? Вот голый бетонный пол же где-то углядели - интересно, где? И вообще - сделайте доброе дело, пойдите поработайте нянечкой утех "вечно расслабленных" воспиталок, болтающих "о женском" в коридоре. Может, глазоньки-то ваши и откроются - и увидите, как оно на самом деле обстоит. На своей шкурке, так сказать, почувствуете все "прелести" работы в современном детском саду. Интересно, насколько вас хватит - сутки хотя бы выдержите?