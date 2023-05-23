Школьник может оспорить результаты ЕГЭ в нескольких случаях

23 мая 2023, 14:11, Анастасия Бичакова

ЕГЭ. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Выпускники российских школ начнут сдавать ЕГЭ совсем скоро – с 26 мая, так что у многих одиннадцатиклассников и их родителей нервы уже на пределе. Один из сильнейших страхов учеников, как показывает статистика, – получить баллы за экзамен ниже, чем хотелось бы.

Но не стоит отчаиваться, можно подать апелляцию – и оценка будет пересмотрена.

Какие поводы есть для апелляции, как подать заявление и как проходит процедура пересмотра результатов ЕГЭ – в разборе amic.ru.

1 В каких случаях можно подать апелляцию ЕГЭ? Всего в двух случаях выпускник может подать апелляцию. Если при проведении ЕГЭ ущемили его права. К примеру, если была нарушена целостность экзаменационного пакета, в аудитории не хватило черновиков для всех желающих или, допустим, ученика мучил шум ремонтников из коридора.

И, конечно, когда школьник не согласен с выставленными баллами – если компьютер неверно распознал буквы в тестовой части или если эксперты, предположительно, недооценили письменную часть.

2 Как подать апелляцию? Для начала составьте апелляцию по форме 1-АП (как она выглядит, можно посмотреть по ссылке) в двух экземплярах. Её можно получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии или директора школы, в которой вы учитесь. Затем передайте оба экземпляра на подпись уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). После заверения один экземпляр апелляции останется у вас, а второй будет передан в экзаменационную комиссию. Ну а дальше узнайте время и место проведения заседания, на котором рассмотрят апелляцию.

2 В какие сроки подаётся апелляция? Это зависит от того, какой у вас случай. Если ваши права были нарушены во время ЕГЭ, то подавать апелляцию нужно сразу. В этот же день, не выходя из школы. А если у одиннадцатиклассника претензия к уже выставленным баллам, то времени на подачу апелляции чуть больше – до двух рабочих дней после объявления официальных результатов экзамена. Напомним, проверить оценку можно в личном кабинете на официальном портале Единого госэкзамена или на сайте госуслуг.

3 В какой срок рассматривают апелляцию о несогласии с баллами ЕГЭ? В течение четырёх дней после того, как заявление на апелляцию поступило в конфликтную комиссию.

5 Как проходит заседание, на котором рассматривают апелляцию? На него приглашают эксперта по учебному предмету – и вместе с ним члены комиссии полностью перепроверяют работу. Да-да, вы не ослышались. Полностью, даже если вас не устраивают баллы только за один вопрос. Такой вот порядок. И ученика, кстати, на рассмотрение апелляции тоже зовут.

6 Обязательно ли школьнику лично присутствовать на рассмотрении апелляции? Необязательно, но желательно. По возможности придите на рассмотрение апелляции в конфликтную комиссию. И не забудьте взять с собой документы – паспорт и пропуск на экзамен с печатью "Бланки ЕГЭ сданы".

7 А если я не приду, то мою апелляцию всё равно рассмотрят? Да, если выпускник не явится на заседание, то апелляцию всё равно рассмотрят. Без него. В полном объёме.

8 Может ли кто-то присутствовать на заседании вместо меня? Да. Вместо вас (или вместе с вами) на рассмотрении апелляции ЕГЭ могут присутствовать ваши родители или законные представители. И у них с собой тоже должны быть паспорта.

9 Как могут измениться баллы ЕГЭ после рассмотрения апелляции? Как в большую, так и в меньшую сторону. Ведь, напомним, работа полностью проверяется заново.

10 Можно ли опротестовать апелляцию? Да. Если после апелляции ученик остаётся недоволен результатом (к примеру, если ему добавили меньше баллов, чем он ожидал), то у него есть право опротестовать и решение апелляционной комиссии. Для этого необходимо обратиться в департамент образования района, министерство образования или суд.