Апелляция ЕГЭ-2023: сроки подачи заявления, правила и порядок рассмотрения жалобы
Школьник может оспорить результаты ЕГЭ в нескольких случаях
23 мая 2023, 14:11, Анастасия Бичакова
Выпускники российских школ начнут сдавать ЕГЭ совсем скоро – с 26 мая, так что у многих одиннадцатиклассников и их родителей нервы уже на пределе. Один из сильнейших страхов учеников, как показывает статистика, – получить баллы за экзамен ниже, чем хотелось бы.
Но не стоит отчаиваться, можно подать апелляцию – и оценка будет пересмотрена.
Какие поводы есть для апелляции, как подать заявление и как проходит процедура пересмотра результатов ЕГЭ – в разборе amic.ru.
В каких случаях можно подать апелляцию ЕГЭ?
Всего в двух случаях выпускник может подать апелляцию.
- Если при проведении ЕГЭ ущемили его права. К примеру, если была нарушена целостность экзаменационного пакета, в аудитории не хватило черновиков для всех желающих или, допустим, ученика мучил шум ремонтников из коридора.
- И, конечно, когда школьник не согласен с выставленными баллами – если компьютер неверно распознал буквы в тестовой части или если эксперты, предположительно, недооценили письменную часть.
Как подать апелляцию?
Для начала составьте апелляцию по форме 1-АП (как она выглядит, можно посмотреть по ссылке) в двух экземплярах. Её можно получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии или директора школы, в которой вы учитесь.
Затем передайте оба экземпляра на подпись уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
После заверения один экземпляр апелляции останется у вас, а второй будет передан в экзаменационную комиссию.
Ну а дальше узнайте время и место проведения заседания, на котором рассмотрят апелляцию.
В какие сроки подаётся апелляция?
Это зависит от того, какой у вас случай.
Если ваши права были нарушены во время ЕГЭ, то подавать апелляцию нужно сразу. В этот же день, не выходя из школы.
А если у одиннадцатиклассника претензия к уже выставленным баллам, то времени на подачу апелляции чуть больше – до двух рабочих дней после объявления официальных результатов экзамена.
Напомним, проверить оценку можно в личном кабинете на официальном портале Единого госэкзамена или на сайте госуслуг.
В какой срок рассматривают апелляцию о несогласии с баллами ЕГЭ?
Как проходит заседание, на котором рассматривают апелляцию?
На него приглашают эксперта по учебному предмету – и вместе с ним члены комиссии полностью перепроверяют работу.
Да-да, вы не ослышались. Полностью, даже если вас не устраивают баллы только за один вопрос. Такой вот порядок.
И ученика, кстати, на рассмотрение апелляции тоже зовут.
Обязательно ли школьнику лично присутствовать на рассмотрении апелляции?
Необязательно, но желательно.
По возможности придите на рассмотрение апелляции в конфликтную комиссию. И не забудьте взять с собой документы – паспорт и пропуск на экзамен с печатью "Бланки ЕГЭ сданы".
А если я не приду, то мою апелляцию всё равно рассмотрят?
Может ли кто-то присутствовать на заседании вместо меня?
Как могут измениться баллы ЕГЭ после рассмотрения апелляции?
Можно ли опротестовать апелляцию?
Да. Если после апелляции ученик остаётся недоволен результатом (к примеру, если ему добавили меньше баллов, чем он ожидал), то у него есть право опротестовать и решение апелляционной комиссии.
Для этого необходимо обратиться в департамент образования района, министерство образования или суд.
Кто вообще не может подать апелляцию?
Будьте предельно внимательны. Подавать апелляцию бесполезно, если:
- вам просто не понравился вопрос на ЕГЭ и поэтому вы неправильно на него ответили. Утверждение "Я хотел другой вопрос" точно не пройдёт;
- тестовая часть не пересматривается, за исключением случаев, когда компьютер неправильно распознал ответы;
- нарушения совершил ученик: пришёл на ЕГЭ с телефоном или шпаргалкой – значит, будет удалён с экзамена. И тогда ни о каких апелляциях уж точно речи быть не может;
- экзаменационная работа неправильно оформлена.
Комментарии 0