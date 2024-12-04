Студентка из Барнаула победила в кулинарном шоу Константина Ивлева

Шеф-повар заявил, что девушка готовит лучше, "чем столетия готовят скандинавы"

04 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Нарезанное мясо / Фото: pxhere.com

21-летняя Дарья Ковалева из Барнаула победила в шоу известного шеф-повара Константина Ивлева "Молодые ножи". Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на пресс-службу телеканала "Пятница!".

Девушка "варится" в ресторанной индустрии уже два года. Она учится в Институте гастрономии и специализируется на русской, французской и итальянской кухнях.

"Кулинария – это вся моя жизнь. Я не вижу себя в другой профессии. Я с 14 лет работаю в общепите и вижу себя только там", – рассказала Дарья.

На первом этапе девушка готовила шведское блюдо кропкакор – наподобие пельменей – со свиной начинкой и брусничным соусом.

Константин Ивлев заявил, девушка приготовила блюдо намного вкуснее, чем скандинавы, готовящие его столетиями.

На втором этапе участники шоу должны были проявить кулинарную смекалку. Задание третьего этапа – приготовить свое фирменное блюдо, обязательно добавив в него яйцо пашот. Дарья успешно справилась со всеми из них.

Тестировать блюда шефу Ивлеву помогал солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов.