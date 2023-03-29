Студенток, родивших ребёнка, предлагают переводить на бесплатное обучение

В правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях

29 марта 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Необходимо поддерживать молодых женщин, родивших ребёнка во время обучения, чтобы они продолжали свою профессиональную деятельность, заявила изданию "СенатИнформ" сенатор Екатерина Алтабаева.

Ранее сообщили, что в правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях. В частности, предлагают предусмотреть перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток, а также открыть в университетах группы кратковременного пребывания детей.

Алтабаева уверена, что эти предложения позволят обеспечить профессиональный рост студенток, родивших ребёнка.