НОВОСТИНаука и образование

Студенток, родивших ребёнка, предлагают переводить на бесплатное обучение

В правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях

29 марта 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Необходимо поддерживать молодых женщин, родивших ребёнка во время обучения, чтобы они продолжали свою профессиональную деятельность, заявила изданию "СенатИнформ" сенатор Екатерина Алтабаева.

Ранее сообщили, что в правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях. В частности, предлагают предусмотреть перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток, а также открыть в университетах группы кратковременного пребывания детей.

Алтабаева уверена, что эти предложения позволят обеспечить профессиональный рост студенток, родивших ребёнка.

"Очень часто при появлении ребёнка в семье, где оба родителя занимаются наукой, именно женщине приходится жертвовать своей карьерой", – указала замглавы комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Комментарии 16

  • Студентки первого или последующих высших образований???
    29 марта, Гость   Ответить
  • Щас тожероссиянки попрут образовываться
    29 марта, Гость   Ответить
  • Можно и в школе уже вводить практику- залетела ОГЭ.ЕГЭ не сдаешь. вы подумайте там.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Рожать - нет дур и дураков
    29 марта, Гость   Ответить
  • То ли специально одноклеточных берут в сенаторы. Если студентка родила во время учёбы, значит ей не было дела до учёбы и тем более не будет.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Может, сразу диплом выдавать? А зачислять тоже можно без экзаменов? Ведь они такой подвиг совершают!
    29 марта, Гость   Ответить
  • нет, диплом сразу если родит минимум 3х
    29 марта, Гость   Ответить
  • Если тему активно тролят, значит она (скорее всего) полезна для России. И действительно, данная инициатива всего лишь еще одна дополнительная мат.помощь молодой маме в размере ежегодной стоимости обучения.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Идиоты! ))))))
    29 марта, Гость   Ответить
  • значит она (скорее всего) .. ваши суждения очень мимо..
    29 марта, Гость   Ответить
  • значит ей не было дела до учёбы и тем более не будет.--- глупости. У меня одногруппница родила на втором курсе и через три дня после родов сдавала экзамен. И диплом защитила на отлично.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Экзамены и зачеты автоматом, а затем в операционную, для лоботомии инициаторам
    29 марта, Гость   Ответить
  • ...а если от ректора- тогда еще и доплачивать!
    29 марта, Гость   Ответить
  • "Если студентка родила во время учёбы, значит ей не было дела до учёбы и тем более не будет." --- Гость, вы не правы. Всё зависит от человека, кто-то успевает и ребенка родить, и учиться отлично.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ну а чо подпрыгиваете то. Не предлагает же никто таким студенткам автоматы ставить, а перевести на бюджет. Поблажки в учебе же никто не предлагает. Перевод на бюджет через беременность посредственных студенток платников - это начнется сплошь и рядом. За первый год внесли родители плату за свою троечницу, а потом по плану дальше рожать и перевод)))))
    29 марта, Гость   Ответить
  • Правильно и выплачивать повышенную стипендию почти среднюю зарплату по России по Росстату
    31 марта, Гость   Ответить
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