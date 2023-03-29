Студенток, родивших ребёнка, предлагают переводить на бесплатное обучение
В правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях
29 марта 2023, 11:28, ИА Амител
Необходимо поддерживать молодых женщин, родивших ребёнка во время обучения, чтобы они продолжали свою профессиональную деятельность, заявила изданию "СенатИнформ" сенатор Екатерина Алтабаева.
Ранее сообщили, что в правительстве РФ обсуждают блок мер, нацеленный на поддержку рождаемости в студенческих семьях. В частности, предлагают предусмотреть перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток, а также открыть в университетах группы кратковременного пребывания детей.
Алтабаева уверена, что эти предложения позволят обеспечить профессиональный рост студенток, родивших ребёнка.
"Очень часто при появлении ребёнка в семье, где оба родителя занимаются наукой, именно женщине приходится жертвовать своей карьерой", – указала замглавы комитета СФ по науке, образованию и культуре.
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