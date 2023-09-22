Студентки АлтГУ выступят за Алтайский край на медиафоруме Минобрнауки

Главная тема "Игр разума" 2023 года – укрепление межнациональных отношений

22 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Ксения Жинкина, Ирина Махрина и Анжела Сурадеева / Фото: пресс-служба АГУ, Медиакомьюнити МедиаHub

Студентки классического вуза Ксения Жинкина, Ирина Махрина и Анжела Сурадеева примут участие в III Всероссийском студенческом медиафоруме "Игры разума", организованном Министерством науки и образования РФ. В мероприятии, которое сейчас проводится в Красноярске, примут участие 158 представителей студенческих СМИ, прошедших летом предварительный отбор.

Все трое представительниц Алтайского края – участницы инновационного медиакомьюнити "МедиаHub" ("МедиаХаб") Алтайского государственного университета.

"Минобрнауки России проводит масштабную комплексную работу по укреплению межнациональных отношений, и большинство мероприятий, конечно, направлено на участие в них нашей активной творческой молодежи. Одно из таких событий – медиафорум "Игры разума", который традиционно выступает площадкой объединения талантливых ребят и способствует повышению уровня их медиаграмотности. Во многом благодаря студенческим СМИ молодежь может получать правдивую и понятную для себя информацию, что сегодня особенно важно для сохранения гражданского мира и согласия", – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В течение трех дней участникам форума предстоит пройти масштабный практикум и развить цифровые издания своих вузов. В программе – лекции и мастер-классы от ведущих экспертов медиаотрасли по развитию креативного мышления и созданию качественного контента, а также насыщенная конкурсная часть. Задача участников – создать ряд публицистических материалов о межнациональных отношениях и распространить их среди студенческих, вузовских, региональных, федеральных и зарубежных СМИ.

"Аналитические статьи, инфографика, видео, подкасты – мы стремимся упаковать непростую тему в интересные и понятные для аудитории форматы, ищем новые подходы, применяя знания с лекций на практике. Нас активно поддерживает наш университет и участники комьюнити, оставшиеся в родном крае, – они не только участвуют в голосованиях, делают репосты, но и создают контент вместе с нами", – отметила участница форума Ирина Махрина.

В финальный день медиафорума определят лучшие коллективы, которые получат в награду поездку в пресс-тур в один из городов России.