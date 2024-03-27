Студентку отчислили из университета из-за высмеивания соболезнований после теракта
Девушка раскаялась и записала видео с извинениями, однако это никак не повлияло на позицию вуза
27 марта 2024, 11:45, ИА Амител
Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили после публикации в соцсетях видео, в котором она жаловалась на соболезнования родственникам погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает на своей странице во "ВКонтакте" высшее учебное заведение.
Студентка в своем видео заявила, что утром после теракта зашла в соцсети, чтобы посмотреть новые записи и развлечься, а увидела огромное количество сообщений с соболезнованиями.
"Каждый. Даже не каждый второй, а каждый первый. Соболезнуем. Соболезнуем. Соболезнуем. Крупным шрифтом: "22.03.24". У них там кто-то умер или что? Или они никогда не знали, что люди умирают?" - сказала девушка, используя нецензурную лексику.
Видео вызвало большей резонанс. После этого в университете заявили, что осуждают любые попытки разжигания ненависти и провокаций конфликтов, которые приводят к‘дополнительной напряженности.
"Инцидент, который имел место, детально рассмотрен вузом. Студентка 1 курса подтвердила факт содеянного, раскаялась, записала видео с извинениями, однако это никак не влияет на позицию вуза - с 25 марта 2024 года данная студентка официально отчислена из Финансового университета при правительстве РФ", - сообщили в вузе.
11:51:08 27-03-2024
Надо ещё всех "специалистов" ценных отчислить из страны. Одно зло от них
12:05:41 27-03-2024
Безмозглая пустышка, а руководство ВУЗа поступили правильно.
12:09:42 27-03-2024
Молодежь
13:24:22 27-03-2024
Гость (12:09:42 27-03-2024) Молодежь... молодежь, говоришь? что- то я запуталась в определениях. а 15- летний паренишка, который спасал людей после теракта, не молодежь? вывел оттуда 100 человек, кстати. или. он тоже молодежь, но из простых , у которых нет денег на обучение в престижных ВУЗах? прошу пояснить (нет).
13:46:31 27-03-2024
Элен без ребят (13:24:22 27-03-2024) молодежь, говоришь? что- то я запуталась в определениях. а 1... Бывает молодежь либеральных взглядов, часть таких убежало за границу, они тоже писали по этому поводу, некоторые были довольны. Распутывайся в определениях, это не сложно
17:26:32 27-03-2024
все гораздо проще: есть люди с человеческой начинкой внутри, а есть моральные уроды, и политические взгляды тут не причем.
12:11:09 27-03-2024
раскаиваться надо в свитере, а то незачот.
12:19:26 27-03-2024
Правильное решение!
12:38:05 27-03-2024
на Диану Шурыгину похожа, не она?
12:49:07 27-03-2024
Отлично! Другим не повадно будет рот свой открывать. Мозгов нет, но ценное мнение высказать нужно.
12:52:32 27-03-2024
У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить
13:15:05 27-03-2024
Гость (12:52:32 27-03-2024) У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить... кстати, плюсую! Очень дельное предложение! Многие тупят по молодости)
16:27:12 27-03-2024
Гость (12:52:32 27-03-2024) У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить... Боже упаси ей рожать.Ты представляешь каких она детей воспитает со своим мышлением?
12:52:36 27-03-2024
На будущее пусть думает.
12:59:59 27-03-2024
Тупая и недалёкая.Моральная уродка.
13:20:51 27-03-2024
Да это на фото Шурыгина . Наберите в нэте там точно такая фотка.
13:29:30 27-03-2024
Причём пусть рожает без призовых. Пусть любовь к Родине доказывает.
14:07:44 27-03-2024
так отчислили то за что?
14:53:39 27-03-2024
гость (14:07:44 27-03-2024) так отчислили то за что? ... Может за нарушение требований к поведению? Типа, как за посещение занятий в алкогольном опьянении, или как за пропуски. Это надо приказ смотреть. Может в суде его оспорить. Там же в суде могут ей административку или даже уголовку добавить