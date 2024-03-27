Студентку отчислили из университета из-за высмеивания соболезнований после теракта

Девушка раскаялась и записала видео с извинениями, однако это никак не повлияло на позицию вуза

27 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Студентка университета / Фото: кадр из видео

Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили после публикации в соцсетях видео, в котором она жаловалась на соболезнования родственникам погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает на своей странице во "ВКонтакте" высшее учебное заведение.

Студентка в своем видео заявила, что утром после теракта зашла в соцсети, чтобы посмотреть новые записи и развлечься, а увидела огромное количество сообщений с соболезнованиями.

"Каждый. Даже не каждый второй, а каждый первый. Соболезнуем. Соболезнуем. Соболезнуем. Крупным шрифтом: "22.03.24". У них там кто-то умер или что? Или они никогда не знали, что люди умирают?" - сказала девушка, используя нецензурную лексику.

Видео вызвало большей резонанс. После этого в университете заявили, что осуждают любые попытки разжигания ненависти и провокаций конфликтов, которые приводят к‘дополнительной напряженности.