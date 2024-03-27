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Студентку отчислили из университета из-за высмеивания соболезнований после теракта

Девушка раскаялась и записала видео с извинениями, однако это никак не повлияло на позицию вуза

27 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Студентка университета / Фото: кадр из видео
Студентка университета / Фото: кадр из видео

Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили после публикации в соцсетях видео, в котором она жаловалась на соболезнования родственникам погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает на своей странице во "ВКонтакте" высшее учебное заведение.   

Студентка в своем видео заявила, что утром после теракта зашла в соцсети, чтобы посмотреть новые записи и развлечься, а увидела огромное количество сообщений с соболезнованиями.

"Каждый. Даже не каждый второй, а каждый первый. Соболезнуем. Соболезнуем. Соболезнуем. Крупным шрифтом: "22.03.24". У них там кто-то умер или что? Или они никогда не знали, что люди умирают?" - сказала девушка, используя нецензурную лексику.  

Видео вызвало большей резонанс. После этого в университете заявили, что осуждают любые попытки разжигания ненависти и провокаций конфликтов, которые приводят к‘дополнительной напряженности.

"Инцидент, который имел место, детально рассмотрен вузом. Студентка 1 курса подтвердила факт содеянного, раскаялась, записала видео с извинениями, однако это никак не влияет на позицию вуза - с 25 марта 2024 года данная студентка официально отчислена из Финансового университета при правительстве РФ", - сообщили в вузе.

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Одна из них призналась, что не хочет знать, что кто-то "где-то умирает", поэтому не интересовалась новостями о теракте
НОВОСТИПроисшествия

скандалы Теракт университеты студенты
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Комментарии 19

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Гость

11:51:08 27-03-2024

Надо ещё всех "специалистов" ценных отчислить из страны. Одно зло от них

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горожанка

12:05:41 27-03-2024

Безмозглая пустышка, а руководство ВУЗа поступили правильно.

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Гость

12:09:42 27-03-2024

Молодежь

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Элен без ребят

13:24:22 27-03-2024

Гость (12:09:42 27-03-2024) Молодежь... молодежь, говоришь? что- то я запуталась в определениях. а 15- летний паренишка, который спасал людей после теракта, не молодежь? вывел оттуда 100 человек, кстати. или. он тоже молодежь, но из простых , у которых нет денег на обучение в престижных ВУЗах? прошу пояснить (нет).

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Гость

13:46:31 27-03-2024

Элен без ребят (13:24:22 27-03-2024) молодежь, говоришь? что- то я запуталась в определениях. а 1... Бывает молодежь либеральных взглядов, часть таких убежало за границу, они тоже писали по этому поводу, некоторые были довольны. Распутывайся в определениях, это не сложно

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Элен без ребят

17:26:32 27-03-2024

все гораздо проще: есть люди с человеческой начинкой внутри, а есть моральные уроды, и политические взгляды тут не причем.

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Гость

12:11:09 27-03-2024

раскаиваться надо в свитере, а то незачот.

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гость

12:19:26 27-03-2024

Правильное решение!

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гостя

12:38:05 27-03-2024

на Диану Шурыгину похожа, не она?

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Гость

12:49:07 27-03-2024

Отлично! Другим не повадно будет рот свой открывать. Мозгов нет, но ценное мнение высказать нужно.

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Гость

12:52:32 27-03-2024

У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить

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Гость

13:15:05 27-03-2024

Гость (12:52:32 27-03-2024) У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить... кстати, плюсую! Очень дельное предложение! Многие тупят по молодости)

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Гость

16:27:12 27-03-2024

Гость (12:52:32 27-03-2024) У неё один шанс исправится. Нужно троих мальчиков родить... Боже упаси ей рожать.Ты представляешь каких она детей воспитает со своим мышлением?

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гость

12:52:36 27-03-2024

На будущее пусть думает.

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Афиноген

12:59:59 27-03-2024

Тупая и недалёкая.Моральная уродка.

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гость

13:20:51 27-03-2024

Да это на фото Шурыгина . Наберите в нэте там точно такая фотка.

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Гость

13:29:30 27-03-2024

Причём пусть рожает без призовых. Пусть любовь к Родине доказывает.

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гость

14:07:44 27-03-2024

так отчислили то за что?

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Гость

14:53:39 27-03-2024

гость (14:07:44 27-03-2024) так отчислили то за что? ... Может за нарушение требований к поведению? Типа, как за посещение занятий в алкогольном опьянении, или как за пропуски. Это надо приказ смотреть. Может в суде его оспорить. Там же в суде могут ей административку или даже уголовку добавить

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