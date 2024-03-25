Блогеры из Барнаула возмутились свечками в сети и закрытыми ресторанами из-за теракта
Одна из них призналась, что не хочет знать, что кто-то "где-то умирает", поэтому не интересовалась новостями о теракте
25 марта 2024, 15:34, ИА Амител
Несколько блогеров из Алтайского края выложили материалы, в которых осудили действия людей, скорбящим по жертвам теракта в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек. Одна из них возмутилась, что не смогла попасть в ресторан, который прекратил работу из-за трагедии. Подробнее – в материале Amic.ru.
Одна из блогеров по имени Анна возмутилась числу людей, которые выкладывают "свечки" в память о жертвах в социальных сетях. Историю с соответствующим содержанием она выложила на странице в Instagram (запрещен в России), на которую подписаны более трех тысяч человек.
"Те, кого ситуация не коснулась напрямую, давайте будем честными, продолжают жить свою обычную жизнь. Выложили картинки со свечками, но они сегодня так же смеются, так же играют со своими собаками и детьми, возможно, пойдут вечером на встречу с друзьями и выпьют крепкого".
Блогер попросила подписчиков объяснить, зачем люди выкладывают свечи в "историях". Судя по ответам пользователей, скриншоты которых приложила блогер, многие подписчики с ней согласились.
"Как я тебя пониманию", "Я тоже в недоумении, это как и клеить на машины "Спасибо деду за победу", "Подписываюсь по каждым словом", "Люди умирают от рака, мы этого не знаем и продолжаем жить дальше", – говорится в ответах комментаторов.
Впрочем, нашлись и те, тяжело переживает происходящее.
"Я не сплю с 4-х утра, мои друзья и близкие – все переживают, кто-то плачет. А фото со свечкой – это знак траура и поддержки", – вежливо объяснила одна из комментаторов.
Еще одна блогер по имени Мария рассказала, что планировала отмечать День рождения в одном из ресторанов Барнаула, однако планы пришлось перенести из-за того, что тот временно прекратил работу в связи с терактом.
"Я не понимаю, почему в Барнауле ресторан не может работать из-за того, что что-то случилось в Москве", – выразила недоумение девушка.
Она призналась, что о теракте слышала мельком от знакомых, но не стала вдаваться в подробности.
"Я не лезу туда, где не могу ничего изменить и что меня не касается. Я не хочу знать, что кто-то где-то умирает. Мы все умрем. Я не понимаю людей, которые говорят "жалко, сопереживаю". Кому? Близким? А вы их знаете? Что им от ваших сопереживаний?", – написала девушка.
Историю с сопоставимым содержанием опубликовала другая блогер, имеющая 700 подписчиков.
"Вчера проснулась, почитала новости, приготовила дочке сендвич, полистала свечи в сторис, поехала по своим делам, потом встретились с подругой, с которой хохотали и наслаждались компанией друг друга".
Сейчас истории девушек посмотреть невозможно. Аmic.ru направил запрос в прокуратуру региона, чтобы ведомство дало правовую оценку действиям блогеров, обесценивающим жизни жертв одного из крупнейших терактов в России.
15:44:25 25-03-2024
она выложила на странице в Instagram (запрещен в России),"
У меня другой вопрос: "запрещен в России"- почему не заблокирован? Или пометочку сделали и спроса нет?
15:45:12 25-03-2024
Тварюшки убогие.... Других слов просто нет...
15:52:07 25-03-2024
Я в шоке, честно говоря. Откуда повылазили эти "блогеры"? Кто их воспитал? И ведь не стесняется свою безмозглость напоказ демонстрировать. Ума ноль. Эмпатии ноль. Видимо, силикон вместо мозгов.
16:04:35 25-03-2024
Гость (15:52:07 25-03-2024) Я в шоке, честно говоря. Откуда повылазили эти "блогеры"? Кт... А главное,что этих мразей смотрят наши подрастающие дети,еще и где то равняются на них.Чему они их научат?
16:08:37 25-03-2024
Гость (15:52:07 25-03-2024) Я в шоке, честно говоря. Откуда повылазили эти "блогеры"? Кт... Пфф пусть болтает. Нас рать же на этих выскочек
16:31:14 25-03-2024
Гость (15:52:07 25-03-2024) Я в шоке, честно говоря. Откуда повылазили эти "блогеры"? Кт... Тик ток мозга
15:53:20 25-03-2024
Плесень...
15:54:01 25-03-2024
А вроде было сказано ,что в нэте специально служба блокирует таких. Да уж - слов нет...
15:57:33 25-03-2024
ну как же ДР у блогера это же событие года! а то всей никчемной жизни блогера!(
16:00:50 25-03-2024
Вот такая блогерша пройдет в следующий раз на улице в Барнауле мимо умирающего человека на земле и даже не подумает вызвать "скорую",её же не касается.
Как не печально,но вот он,наглядный пример,поколения Макдональдса и колы,которым не дано чувство сострадания и сопереживания.
16:41:03 25-03-2024
Гость (16:00:50 25-03-2024) Вот такая блогерша пройдет в следующий раз на улице в Барнау... Ну может она тоже когда то окажется на месте этого умирающего 😄 жаль только могут найтись люди которые помогут ей😄
16:03:15 25-03-2024
Жду видео с их извинениями и размазыванием соплей по морде.
16:03:42 25-03-2024
Чет у людей вообще уже ничего святого не остается и еще и мозгов все меньше становится чтобы осознать это и помолчать в случае если с осознанием не получилось. Кажется что-то нужно в воспитании и образовании срочно менять
16:05:48 25-03-2024
Какая дура. Кто-то же её воспитал.
16:13:03 25-03-2024
Гость (15:52:07 25-03-2024) Я в шоке, честно говоря. Откуда повылазили эти "блогеры"? Кт... Они и слова такого не знают - эмпатия.
Специально для них: эмпатия - это умение сочувствовать, сопереживать. И хочу их обрадовать: отсутствие эмпатии - это симптомы различных психических расстройств. Таких, например, как социопатия, нарциссическое расстройство личности, шизофпения.
Вот и пусть будут с этим дальше. Жить...
16:18:03 25-03-2024
Не додала природа чего-то и родители не обЪяснили...
18:19:39 25-03-2024
Гость (16:18:03 25-03-2024) Не додала природа чего-то и родители не обЪяснили...... мозгов
16:19:56 25-03-2024
Очень и очень печально, что эти «блогеры» не понимают, что произошло, и думают, что их это не касается. Непростые дни настали для всей страны. Как правило, поведение в такие непростые дни и показывает, кто чего стоит, кто кем является и т.д. Такие и 9 мая не понимают, они ж не воевали. Что вообще они понимают, интересно… Как вкусно в ресторане поесть и весело поплясать? Эмпатии 0, так и ума же тоже нет, судя по всему, заявить публично в сторис такое…
16:23:25 25-03-2024
Ну вот оно и подросло, поколение потребителей. Разве не таких особей активно выращивали все последние десятилетия? Результат налицо! Спасибо реформам образования и ЕГЭ...
16:25:14 25-03-2024
Кукла на видео узнала от клиентки. Судя по когтям, она когтеточка. Девчонки, откажитесь от ее услуг!!!
16:26:14 25-03-2024
Цинизм зашкаливает. Ну не понимаешь, неспособна сопереживать, сочувствовать, испытывать скорбь - молчала бы. Но надо же себя как будто выше остальных поставить, выпендриться со своим чрезвычайно ценным мнением.
16:31:36 25-03-2024
Жаль таких (
16:54:42 25-03-2024
знаете, что пугает больше всего? что на подобных безмозглых кур подписаны тысячи и сотни из них- дети.
жаль, что на ЮТ закрыли комменты и замазали рожу.
17:15:40 25-03-2024
Ну ничего и до этих блогеров доберутся, вот начнут штрафовать за подобные высеры в интернете, вот тогда задумаются а стоит ли свою моську открывать.
Я бы штрафовал на 300.000 и лишил бы возможности пользоваться интернетом, заблокировал бы все соц сети этих особей на 2 года.
И пусть существо все 2 года фары проезжающих машин тряпочкой протирает.
17:26:10 25-03-2024
Не думай. Если думаешь - не пиши. Если думаешь и пишешь - не подписывайся. Если думаешь, пишешь и подписываешься - не удивляйся. (С) Феликс Дзержинский
19:35:16 25-03-2024
Дочка не обожралась сэндвичами? Имбицилы какие то.
19:38:36 25-03-2024
Писали, как какой-то вор в законе прямо в ресторане отменил празднование своего юбилея, узнав в первые минуты про теракт, сказал, что в другой раз отметит.
23:41:10 25-03-2024
Гость (19:38:36 25-03-2024) Писали, как какой-то вор в законе прямо в ресторане отменил ... Какой пример для подражания…
19:39:21 25-03-2024
Про сендвич конечно важнее узнать.
20:44:42 25-03-2024
Ждем покаянных слез и соплей
23:40:11 25-03-2024
Лишь бы оскорбиться и кого-то посадить
23:50:39 25-03-2024
Ктоб сомневался.Барнаул,Волгоград,Екатеринбург-оплот либералпредателей.Уже много лет.
08:09:46 26-03-2024
гость (23:50:39 25-03-2024) Ктоб сомневался.Барнаул,Волгоград,Екатеринбург-оплот либерал... Барнаул- нормальный город. А "либералпредателей" лучше поискать в кремле и в правительстве...
08:26:08 26-03-2024
Про названных блогеров никто из нас, читателей, не знал, на страницы никогда не заходили. Где их Амик выкопал?
09:45:11 26-03-2024
Думаю, что эта горе-блогерша обязана извиниться!
14:23:48 26-03-2024
Аmic.ru направил запрос в прокуратуру региона, чтобы ведомство дало правовую оценку действиям блогеров, обесценивающим жизни жертв одного из крупнейших терактов в России.
Амик, респект вам, вот это адекватная реакция и действие. Держите читателей в курсе дальнейших действий относительно этих ... не знаю как бы их назвать покорректнее, нет нормативных слов, к сожалению.
23:12:09 30-03-2024
А почему не проверяют блогеров выкладывающих в этот день свои пьяные пляски под веселую музыку?
08:45:10 09-04-2024
В любом народе есть настоящие люди и есть всякое дерьмо, перхоть... Оно, наверное, для того и существуют, что бы мы помнили, что мы - ЛЮДИ...