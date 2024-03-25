Блогеры из Барнаула возмутились свечками в сети и закрытыми ресторанами из-за теракта

Одна из них призналась, что не хочет знать, что кто-то "где-то умирает", поэтому не интересовалась новостями о теракте

25 марта 2024, 15:34, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Несколько блогеров из Алтайского края выложили материалы, в которых осудили действия людей, скорбящим по жертвам теракта в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек. Одна из них возмутилась, что не смогла попасть в ресторан, который прекратил работу из-за трагедии. Подробнее – в материале Amic.ru.

Одна из блогеров по имени Анна возмутилась числу людей, которые выкладывают "свечки" в память о жертвах в социальных сетях. Историю с соответствующим содержанием она выложила на странице в Instagram (запрещен в России), на которую подписаны более трех тысяч человек.

"Те, кого ситуация не коснулась напрямую, давайте будем честными, продолжают жить свою обычную жизнь. Выложили картинки со свечками, но они сегодня так же смеются, так же играют со своими собаками и детьми, возможно, пойдут вечером на встречу с друзьями и выпьют крепкого".

Блогер попросила подписчиков объяснить, зачем люди выкладывают свечи в "историях". Судя по ответам пользователей, скриншоты которых приложила блогер, многие подписчики с ней согласились.

"Как я тебя пониманию", "Я тоже в недоумении, это как и клеить на машины "Спасибо деду за победу", "Подписываюсь по каждым словом", "Люди умирают от рака, мы этого не знаем и продолжаем жить дальше", – говорится в ответах комментаторов.

Впрочем, нашлись и те, тяжело переживает происходящее.

"Я не сплю с 4-х утра, мои друзья и близкие – все переживают, кто-то плачет. А фото со свечкой – это знак траура и поддержки", – вежливо объяснила одна из комментаторов.

Еще одна блогер по имени Мария рассказала, что планировала отмечать День рождения в одном из ресторанов Барнаула, однако планы пришлось перенести из-за того, что тот временно прекратил работу в связи с терактом.

"Я не понимаю, почему в Барнауле ресторан не может работать из-за того, что что-то случилось в Москве", – выразила недоумение девушка.

Она призналась, что о теракте слышала мельком от знакомых, но не стала вдаваться в подробности.

"Я не лезу туда, где не могу ничего изменить и что меня не касается. Я не хочу знать, что кто-то где-то умирает. Мы все умрем. Я не понимаю людей, которые говорят "жалко, сопереживаю". Кому? Близким? А вы их знаете? Что им от ваших сопереживаний?", – написала девушка.

Историю с сопоставимым содержанием опубликовала другая блогер, имеющая 700 подписчиков.

"Вчера проснулась, почитала новости, приготовила дочке сендвич, полистала свечи в сторис, поехала по своим делам, потом встретились с подругой, с которой хохотали и наслаждались компанией друг друга".

Сейчас истории девушек посмотреть невозможно. Аmic.ru направил запрос в прокуратуру региона, чтобы ведомство дало правовую оценку действиям блогеров, обесценивающим жизни жертв одного из крупнейших терактов в России.