Голикова раскритиковала регионы, где женщины мало рожают

По словам вице-премьера, власти не хотят выяснять, что мешает семье или молодой женщине иметь ребёнка

17 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти в регионах не желают повышать рождаемость и выяснять, что мешает семьям иметь детей, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что в регионах нет нацеленности на повышение рождаемости на 100%. В итоге среди женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте, только 6,8% в 2022 году прошли диспансеризацию.

"Регионы не анализируют ситуацию, не погружаются в детали, которые связаны с тем, что происходит у них конкретно. Что происходит в конкретных лечебных учреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребёнка", – указала Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее сообщили, что в Республике Алтай рождаемость значительно снизилась.