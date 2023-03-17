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Голикова раскритиковала регионы, где женщины мало рожают

По словам вице-премьера, власти не хотят выяснять, что мешает семье или молодой женщине иметь ребёнка

17 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти в регионах не желают повышать рождаемость и выяснять, что мешает семьям иметь детей, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что в регионах нет нацеленности на повышение рождаемости на 100%. В итоге среди женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте, только 6,8% в 2022 году прошли диспансеризацию.

"Регионы не анализируют ситуацию, не погружаются в детали, которые связаны с тем, что происходит у них конкретно. Что происходит в конкретных лечебных учреждениях, что происходит в конкретных семьях, что мешает семье или молодой женщине иметь ребёнка", – указала Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее сообщили, что в Республике Алтай рождаемость значительно снизилась.

Комментарии 16

  • Пусть приедет покажет как надо. Мадам Арбидол совсем от реальности оторвалась.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Собственных детей у Голиковой нет.(википедия)
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пусть покажет пример
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ну вы ещё роддома обвините.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Может рождаемость с диспансеризацией не связана?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Работы стабильной нет, жилья тоже. Нищету плодить? Что же она сама не родила? Кто думает головой и о будущем детей- рожают одного, от силы двоих. Пособиями в основном спасаются неблагополучные, которые и брак не заключают и рожают сами не знают от кого.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ну надо же !
    17 марта, Гость   Ответить
  • Может надо начать с того чтобы во главе этого блока стояла многодетная мать.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Чиновником может быть только тот у которого не менее трех детей.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да вумно аж некуда. Может для начала аборты будем делать не за счет медицинского страхования и установим уголовную ответстственность за убийство как того требует вера и нравственность.
    17 марта, Гость   Ответить
  • И мужчинам и женщинам налог на бездетность в размере 25% от дохода.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Уважаемая Вице-премьер Татьяна Голикова! Критика здесь неуместна. Дайте женщинам уверенность в завтрашнем дне: 1. Стабильность меры труда - национальной валюты и инфляцию не более 0% в год. 2. Рост экономики, достойные рабочие места и зарплату по труду. 3. Нормальные системы образования и здравоохранения. 4. Свобода слова и все конституционные права граждан. 5. Отсутствие коррупции и воровства в государственной системе. 6. Культура в СМИ и в жизни. 7. Мир на Земле.
    17 марта, Гость   Ответить
  • что происходит в конкретных семьях---- создать комиссию из 100500 человек. И пусть ходят по семьям, имеющим менее 3 детей с беседами, увещеваниями, угрозами,обучающими фильмами.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Щас она прочтет и все исправит
    18 марта, Гость   Ответить
  • а что планово уже умираем,теперь будем планово рожать-а может все таки планово проверим головушку некоторых министров и чиновников
    18 марта, Гость   Ответить
  • "Может для начала аборты будем делать не за счет медицинского страхования " ---- Гость, а если беременность после изнасилования? Или произошла неполная отслойка зародыша и огромный риск родить больного ребенка?
    18 марта, Гость   Ответить
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