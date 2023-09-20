Студентов алтайского колледжа обязали обучаться в полицейской форме

Учебное заведение подчиняется Минобразования, а не Минобороны и не имеет отношения к МВД

20 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

Студентов барнаульского Алтайского промышленно-экономического колледжа (АПЭК), учащихся по специальности "Правоохранительная деятельность", обязали посещать занятия в полицейской форме, сообщает Telegram-канал SOTA.

Юноши должны коротко стричься и сбривать бороды на парад Победы и защиту дипломных работ. Девушки обязаны наносить "дневной макияж", заплетать волосы, снимать пирсинг и не носить "массивные украшения".

"Если студент отступит от положения, его не допустят до занятий. Если нарушит правила трижды, учреждение издаст приказ о дисциплинарном взыскании", – отмечает телеграм-канал.

Примечательно, что колледж подчиняется Минобразования, а не Минобороны и не имеет отношения к МВД.

Издание уточняет:

Согласно ч. 1 ст. 38 закона "Об образовании в РФ", обязывать носить специализированную форму могут лишь вузы, которые готовят студентов по определенным специальностям, в том числе обеспечению законности и правопорядка. Однако по части 4 того же закона требования к одежде назначает не вуз, а орган, который учредил его.

Согласно ч. 6 ст. 54 закона "Об образовании в РФ", ни один вуз не может предъявлять требования к внешнему виду студента.