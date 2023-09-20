Студентов алтайского колледжа обязали обучаться в полицейской форме
Учебное заведение подчиняется Минобразования, а не Минобороны и не имеет отношения к МВД
20 сентября 2023, 15:05, ИА Амител
Студентов барнаульского Алтайского промышленно-экономического колледжа (АПЭК), учащихся по специальности "Правоохранительная деятельность", обязали посещать занятия в полицейской форме, сообщает Telegram-канал SOTA.
Юноши должны коротко стричься и сбривать бороды на парад Победы и защиту дипломных работ. Девушки обязаны наносить "дневной макияж", заплетать волосы, снимать пирсинг и не носить "массивные украшения".
"Если студент отступит от положения, его не допустят до занятий. Если нарушит правила трижды, учреждение издаст приказ о дисциплинарном взыскании", – отмечает телеграм-канал.
Примечательно, что колледж подчиняется Минобразования, а не Минобороны и не имеет отношения к МВД.
Издание уточняет:
Согласно ч. 1 ст. 38 закона "Об образовании в РФ", обязывать носить специализированную форму могут лишь вузы, которые готовят студентов по определенным специальностям, в том числе обеспечению законности и правопорядка. Однако по части 4 того же закона требования к одежде назначает не вуз, а орган, который учредил его.
Согласно ч. 6 ст. 54 закона "Об образовании в РФ", ни один вуз не может предъявлять требования к внешнему виду студента.
15:17:20 20-09-2023
Таак! У Шабанова бак протек. Какие действия предпримет его сосед? Оденет ли он в форму студентов?
15:22:06 20-09-2023
по специальности "Правоохранительная деятельность" --- ну как бы логично
16:52:32 20-09-2023
Гость (15:22:06 20-09-2023) по специальности "Правоохранительная деятельность" --- ну ка... Конечно логично. Автослесарям тогда надо робу одевать на занятия, хирургам в меде в чепчике, халате и бахилах ходить, а те кто учится на учителя физкультуры обязан являться в спортивном костюме
16:05:36 20-09-2023
А на входе охранник с линейкой - замерять длину бороды :D
16:47:04 20-09-2023
Так им и надо, знали во что поступали.
19:54:23 20-09-2023
Гость (16:47:04 20-09-2023) Так им и надо, знали во что поступали. ... Точнее будет написать "во что наступали"
18:44:14 20-09-2023
Что бы требовать надо форму выдать.
20:31:39 20-09-2023
Гость (18:44:14 20-09-2023) Что бы требовать надо форму выдать.... Уважаемый, согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона "Об образовании в РФ" организация, осуществляющая образовательную деятельность (чем, собственно, занимается Алтайский промышленно - экономический колледж), ВПРАВЕ устанавливать требования к одежде обучающихся. Следовательно, делаем вывод, что студент, поступая в колледж, ДОЛЖЕН быть готов к тому, что к его форме у образовательной организации будут требования, форму должен покупать студент, а не образовательная организация. Студент, поступая, подписывает согласия на ношение формы.
20:37:38 20-09-2023
Форма дисциплинирует студентов и готовит их к будущей профессии.
20:39:35 20-09-2023
Действия колледжа не нарушают действующего законодательства, к чему тогда это обсуждение, раздутое из ниоткуда?
21:20:34 20-09-2023
Я на сварщика учусь, если форму сварщика введут как я в маске дорогу переходить буду?
02:26:11 21-09-2023
Гость (21:20:34 20-09-2023) Я на сварщика учусь, если форму сварщика введут как я в маск... В положении когда дуга на электроде ещё не зажжена. Т.е. выше морды лица.