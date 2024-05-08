Студенты АГМУ победили на Всероссийской конференции по реаниматологии детей

Состязания проходили между командами медвузов из семи стран и 46 городов России

08 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Студент-медик. Победа / Фото: stockking / freepik.com

Команда Алтайского медуниверситета, состоящая в НОМУИС (научное общество молодых ученых, инноваторов и студентов) от кафедры хирургических болезней детского возраста успешно выступила на 30-й Всероссийской научной студенческой конференции "Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста". Руководителем группы был профессор, д.м.н. Юрий Тен.

Конференция проходила в Самаре. Там представители АГМУ завоевали призовые места в личном зачете, благодаря чему команда университета заняла первое место, продемонстрировав высокие знания и навыки.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева считает, что плодотворная работа и успешный обмен опытом позволят внедрить передовые технологии лечения детей с хирургическими заболеваниями передней брюшной стенки в регионе.

Всего в мероприятии участвовали представители семи стран (из Узбекистана, Казахстана и других), а также медицинские вузы из 46 городов России.

Высокие знания и профессионализм демонстрируют не только студенты, но и преподаватели Алтайского государственного медицинского университета. Молодые педагоги Юлия Луницына и Ксения Шульц, представлявшие университет на всероссийском конкурсе "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения – 2022", одержали победу. Тогда Ирина Шереметьева назвала успех педагогов важным и очень символичным событием, поскольку в этом году вуз отмечает семидесятилетний юбилей.