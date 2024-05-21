Студенты АГМУ выиграли IV Сибирскую олимпиаду по акушерству и гинекологии

Состязания проходили между командами вузов из разных городов России и стран ближнего зарубежья

21 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Команда медуниверситета / Фото: АГМУ

В Кемеровском медуниверситете состоялась IV Сибирская межвузовская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии с международным участием. АГМУ представляла команда студентов четвертого-шестого курсов Института клинической медицины и Института педиатрии.

10 мая прошел заочный этап олимпиады. В нем состязались девять команд из России и стран ближнего зарубежья.

Студенты АГМУ заняли второе место в общем неофициальном зачете и призовые места в отдельных онлайн-конкурсах.

В очном этапе олимпиады участвовали команды из Москвы, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Читы и Бухары.

Все студенты АГМУ вошли в число победителей различных конкурсов:

Данил Баранов (конкурс капитанов "Своя игра", 1 место);

Марал Чотпанов и Елизавета Макрослоева ("Хирургический шов по Холстеду", 1 место);

Елизавета Макрослоева и Каролина Агеева ("Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", 1 место);

Данил Баранов ("Хирургический инструментарий", 1 место).

Также студенты заняли призовые места в следующих номинациях:

"Акушерская ситуация" (2 место);

Mamma* (2 место);

"Хирургический шов по Донати" (2 место);

"Неотложная помощь в неонатологии" (2 место).

В факультативном конкурсе "Баллонная тампонада матки" серебро досталось Данилу Баранову и Каролине Агеевой. В конкурсе "Фармакология в акушерстве и гинекологии" студенты заняли третье место.

Заключительный конкурс "Визитка" завершился победой команды АГМУ с небольшой юмористической сценкой о работе консультативно-диагностического отделения перинатального центра. В итоге Алтайский медицинский государственный университет занял первое место в общем зачете, уступив лишь долю балла Гран-при состязаний.

"Отрадно, что такую важную победу наши студенты одержали в год 70-летнего юбилея Алтайского государственного медицинского университета. Это свидетельствует об исторически высоком уровне подготовки обучающихся и о том, что в течение семи десятилетий вуз готовит высокопрофессиональные кадры для практического здравоохранения региона", – комментирует ректор АГМУ Ирина Шереметьева.Напомним, ранее amic.ru сообщал, что студенты АГМУ победили на Всероссийской конференции по реаниматологии детей. Состязания проходили между командами медвузов из семи стран и 46 городов России. Там представители вуза стали призерами в личном зачете, что и позволило команде завоевать первое место. Ребята продемонстрировали отличные знания и качественно высокий уровень подготовки, а также отточенные навыки.

*Mamma ("Мама")