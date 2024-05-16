В Белокурихе прошел XII Конгресс урологов Сибири под эгидой 70-летия АГМУ

Мероприятие собрало ведущих специалистов и имело большое значение для дальнейшего развития урологии в стране

16 мая 2024, 14:15, ИА Амител

XII Конгресс урологов Сибири / Фото: АГМУ

В Белокурихе состоялся XII Конгресс урологов Сибири, собравший 252 участников из разных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Краснодар. А также трех урологов из киргизского Бишкека.

На конгрессе рассматривали ключевые вопросы урологии.

Среди них:

андрология;

уроонкология;

мочекаменная болезнь;

воспалительные заболевания.

В ходе конгресса состоялись школа РОУ, секция для молодых ученых и секция по детской урологии.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отмечает, что сибирская урология – важная часть российской системы урологии. Она во многих вопросах не только не уступает ей, но и находится на современном уровне развития.

Среди докладчиков были: член-корреспондент РАН А. Г. Мартов (ФМБА), профессора Е. А. Безруков, Д. Г. Цариченко, В. С. Саенко (Сеченовский университет), С. В. Котов (II Московский медицинский университет), Е. С. Шпиленя (Северо-Западный медицинский университет), А. С. Аль-Шукри (I Санкт-Петербургский медицинский университет) и другие.

Также на мероприятии выступали урологи из Белгорода и Курска.

Параллельно проходила выставка современной урологической аппаратуры и лекарственных препаратов.

XII Конгресс урологов Сибири / Фото: АГМУ

"Такое важное событие среди урологического российского сообщества прошло под эгидой 70-летия Алтайского государственного медицинского университета. Мои коллеги с теплотой отзываются о нашем вузе, говоря, что мы готовим выпускников всероссийского уровня", – сказал один из организаторов Конгресса, заведующий кафедрой урологии и андрологии с курсов ДПО АГМУ Александр Неймарк.И это действительно так. Как ранее сообщал amic.ru, студенты АГМУ одержали победу на Всероссийской конференции по детской реаниматологии. Молодые таланты соревновались с представителями медвузов из семи стран и 46 городов России. Мероприятие проходило в Самаре, где будущие специалисты смогли завоевать призовые места в личном зачете. Благодаря этому команда АГМУ заняла почетное первое место, продемонстрировав качественную подготовку и высокий уровень знаний.

Такие результаты объясняются серьезной работой, которую вуз проводит с ребятами еще со школьного возраста. Они проходят профориентацию, для школьников разрабатывают интересные проекты. Так, в прошлом году университет взаимодействовал более чем с 800 учениками из 52 городов и сел региона, 70 % из них поступили в медвуз.