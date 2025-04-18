Студенты алтайского медвуза помогли пенсионерке, дважды потерявшей сознание в автобусе

Инцидент произошел днем в пятницу, 18 апреля

18 апреля 2025, 18:25, ИА Амител

Пенсионерка в автобусе / Фото: "Вкурсе Барнаул"

Студенты Алтайского медицинского университета оказали первую помощь пожилой женщине, которая ехала после операции в автобусе № 1, и потеряла сознание. Это произошло в пятницу, 18 апреля, в 11:31 между остановками "Новый рынок" и "Площадь Октября". Подробности amic.ru рассказали в пресс-службе АГМУ.

В переполненном автобусе было душно и женщина потеряла сознание. Благо вместе с ней ехали студенты медвуза.

"Моя одногруппница Арина оперативно отреагировала на ситуацию. Так как мы еще на первом курсе проходили обучение по первой доврачебной помощи, одногруппники Даниил и Арина сразу приступили к выполнению необходимого алгоритма действий", – рассказала студентка АГМУ Вера Тайченачева.

Женщина пришла в сознание и отказалась от вызова скорой помощи. Садиться она не стала, объяснив тем, что возвращается из больницы после операции и может находиться только в положении стоя или лежа. Тем не менее студенты понимали, что потеря сознания может повториться, и продолжали внимательно следить за состоянием женщины.

И действительно, через некоторое время пенсионерка опять упала в обморок.

"Ребята были уже готовы к этому: они снова поддержали ее, но, зная о противопоказаниях, аккуратно уложили на пол. Из-за большого количества пассажиров сделать это было непросто, но моя одногруппница Арина не растерялась. Благодаря своим управленческим навыкам она за считанные секунды организовала пассажиров, освободив место для пострадавшей, а также добилась остановки автобуса", – добавила Вера.

При этом в автобусе не оказалось нашатырного спирта. Студентка Арина добежала до ближайшей аптеки, купила нашатырь и вернулась обратно. К этому моменту еще один студент, Артур Абраимов, вызвал бригаду скорой помощи, а пенсионерка пришла в себя. Приехавшие медики похвалили будущих коллег за правильные действия и оперативную помощь.

"Когда скорая увезла бабушку, мы почувствовали душевное тепло от осознания, что помогли человеку в беде. Мы всего лишь второкурсники, и нам еще многому предстоит научиться в стенах Алтайского государственного медицинского университета. Но этот случай окончательно убедил нас в том, что мы выбрали нужную профессию, и укрепил веру в наше предназначение – спасать людей", – добавила Вера.

Ректор АГМУ д.м.н., профессор Ирина Шереметьева уже поблагодарила студентов: Веру Тайченачеву, Арину Мурсукову, Арину Амельчак, Артура Абраимова и Даниила Жмайлова из группы "ЛД-2317".

"Ваши профессионализм, отзывчивость и гражданская позиция вызывают искреннее восхищение! Особенно трогательно, что, будучи еще на младших курсах, вы проявили себя как настоящие врачи – грамотно и самоотверженно действовали в сложной ситуации. Ваша помощь могла не просто поддержать, но и спасти человеческую жизнь – это высшая ценность нашей профессии. Такие студенты – гордость университета, и я глубоко убеждена, что в будущем они станут не просто отличными специалистами, но и теми самыми "врачами с большой буквы", о которых мечтают пациенты", – подчеркнула Шереметьева.