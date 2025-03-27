В Барнауле студенты-медики на улице спасли жизнь водителю, пострадавшему в ДТП

Пострадавший, придя в себя, жаловался на боль слева и показывал на область ребер, после вновь потерял сознание

27 марта 2025, 16:46, ИА Амител

В Барнауле днем, 26 марта, произошло ДТП на проспекте Комсомольском: водитель автомобиля не справился с управлением и на полном ходу врезался в ограждение. Рядом находилась студентка АГМУ Акерке Чокунбаева, которая успела сделать шаг назад. О произошедшем amic.ru рассказали в медицинском университете.

"Я поняла, что пострадавшему нужна помощь, мне необходимо было попасть в салон, чтобы увидеть степень повреждений. Открыв дверь, я увидела водителя, лежащего на пассажирском сиденье. Явных внешних повреждений, как, например, открытый перелом, видно не было, но пострадавший тяжело дышал, был в состоянии шока", – рассказала Акерке.

Спустя несколько секунд на помощь подбежали студенты-медики, которые шли в общежитие после лекций.

"Ребята действовали строго по инструкции: вызвали скорую, стали оказывать первую доврачебную помощь. Мы заглушили двигатель, который интенсивно дымил, убедились, что жизни водителя ничего не угрожает. Пострадавший, придя в себя, жаловался на боль слева и показывал на область ребер, после чего вновь потерял сознание. Мы не отходили ни на секунду от него", – отметила девушка.

Напротив места ДТП находится КГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи № 1", откуда незамедлительно выехал экипаж. Но медики, прибыв на место, приняли решение вызвать специальную реанимационную бригаду, так как состояние пострадавшего оставалось тяжелым.

"Страшно не было, мы же все-таки будущие врачи, и уже со студенческой скамьи нас учат оставлять эмоции на втором плане и действовать рационально. Тем более нас обучают первой доврачебной помощи, и как показал этот случай, обучают не зря. Мы все желаем пострадавшему скорейшего выздоровления", – добавила Акерке.

Комментарий ректора АГМУ Ирины Шереметьевой:



"Наши обучающиеся проявили не только свою гражданскую позицию, но и лучшие качества медицинского работника. Наши студенты-медики еще во время обучения ярко проявляют себя, работая в лечебных учреждениях региона, помогая практическому здравоохранению во время пандемии новой".