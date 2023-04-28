Студенты АлтГТУ вышли в финал Международного инженерного чемпионата

Рассказываем, как проходило мероприятие и кто в нём принимал участие

28 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

"Любители ОРУ" / Фото: АлтГТУ

Студенты Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приняли участие в полуфинале международного инженерного чемпионата Case-in* по направлению "Электроэнергетика. Кейс ПАО "Россети".

В отборе участвовали более 10 команд вузов Сибири, Дальнего Востока и Южного федерального округа. Каждая из команд-участниц должна была защитить задание-кейс, посвящённое единой теме чемпионата "Технологическое лидерство".

Перед студентами стояла задача проанализировать электросетевой объект и разработать программу его развития до 2030 года. А ещё надо было предусмотреть внедрение отечественных инновационных технологий и учесть приоритеты государственной политики в области электроэнергетики.

Лучший результат показала команда "Системный Император" Северо-Кавказского федерального университета, набрав 4,25 балла. У команды АлтГТУ – 4,2 балла и второй результат. Причём по таким показателям, как "технология", "новизна" и "оригинальность решения" команде технического университета практически не было равных.

АлтГТУ в полуфинале представляла команда "Любители ОРУ", студенты кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий" в составе:

Александра Кошечкова;

Илья Павличенко;

Ангелина Лавринец;

Ксения Петенева;

научный руководитель – Игорь Белицын.

Их соперниками были: команда Северо-Кавказского федерального университета, Кузбасского государственного технического университета, Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, Национального исследовательского университета МЭИ, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и др.

Экспертами выступили специалисты крупнейших энергетических компаний страны.

Финал чемпионата пройдёт в мае в Москве.

*Чемпионат "Case-in" ("Кейс-ин") – один из проектов платформы АНО "Россия – страна возможностей", крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ.