Учёные АлтГТУ победили на международном конкурсе в Санкт-Петербурге
Проект, разработанный на кафедре информационных технологий, стал лучшим в своей номинации
24 апреля 2023, 10:25, ИА Амител
С 18 по 20 апреля в Санкт-Петербурге проходила международная выставка инноваций Hi-Tech*. Инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" Алтайского государственного технического университета представил симуляторы технологических процессов и аппаратов, а также полезные модели.
Вот что привёз на конкурс алтайский "Политех":
- углепластик комбинированного наполнения;
- древесные композиты без использования синтетических связующих;
- накладку фрикционной пластины поглощающего аппарата;
- окрашенную резиновую крошку на основе отходов РТИ;
- образовательный конструктор программируемого беспилотного летательного аппарата "Ёжик".
По итогам конкурса "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года" конструктор "Ёжик" получил дипломом победителя.
Разработка учёных из АлтГТУ оказалась первой в номинации: "Лучший инновационный проект" в следующей области: информационные технологии, технологии управления, образовательные технологии, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки World Skills Hi-Tech*, EcoSkills*, Future Skills*, формирование ключевых компетенций персонала, инновационный результат интеллектуальной деятельности, патент, полезная модель, программа ЭВМ, база данных, публикация, диссертация, программное обеспечение.
В этом году в конкурсе приняли участие 35 организаций, которые выдвинули 87 инновационных проектов по 36 номинациям. АлтГТУ вместе такими организациями, как БИОМАП, "Стереотек", "Консул Компьютерс", РУДН и Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева, участвовал в конкурсе впервые.
*Hi-Tech ("Хай-Тек"); World Skills Hi-Tech ("Ворл Слилс Хай-Тек"); EcoSkills ("ЭкоСкилс"); Future Skills ("ФьючеСкилс")
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