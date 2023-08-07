Студенты АлтГТУ завершили обучение в военном учебном центре
На торжественное построение вышли более 200 учащихся
07 августа 2023, 13:00, ИА Амител
Торжественное мероприятие по случаю завершения обучения и успешного прохождения учебных сборов студентами военного учебного центра АлтГТУ состоялось 5 августа на площади Советов.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков поздравил ребят с завершением обучения в военном учебном центре.
"Уверен, что годы обучения в университете и военном учебном центре вы запомните на всю жизнь, будете с благодарностью и самыми теплыми чувствами вспоминать своих товарищей и преподавателей. Желаю вам здоровья, профессиональных успехов и всего самого доброго", – сказал Марков.
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко обратился к студентам и их родителям.
"42 года назад я так же как и вы окончил военную кафедру тогда еще Алтайского политехнического института в звании лейтенант, получив военную специальность заместителя командира роты по технической части. Четко для себя понимал, что получение высшего образования и воинского звания – огромнейшая возможность для самоопределения и самореализации в общегосударственном могуществе нашей страны. Искренне поздравляю вас с завершением обучения в военном учебном центре, желаю счастья и удачи, мирного неба и добра", – подчеркнул Романенко.
Также ребят поздравили главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Юрий Земский, председатель президиума Алтайского регионального отделения общероссийской организации "Офицеры России" Владимир Тарасов.
Завершившим обучение по программам подготовки офицеров запаса будет присвоено воинское звание лейтенант, а обучающимся по программам подготовки сержантов и солдат запаса – сержант и рядовой соответственно.
Курсанты простились со знаменем военного учебного центра, исполнили гимн центра и прошли по площади торжественным маршем.
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