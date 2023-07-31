Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ

31 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Онлайн-обучение / Фото: shutterstock

Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota*, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

Падение интереса к сайтам с вакансиями

По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года наблюдают во всех городах-миллионниках. Потребление интернет-трафика на этих порталах было снижено на 8% год к году.

При этом, как выяснила Yota, юноши (54%) в целом ищут подработку чаще девушек. Однако девушки основательнее подходят к процессу и суммарно потратили этим летом при поиске вакансий на 8% больше трафика, чем противоположный пол.

Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы:

Москва и Санкт-Петербург;

Башкирия;

Новосибирская область;

Татарстан.

Рост трафика на сайтах дистанционного обучения

В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика на 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения.

Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Также повышенную заинтересованность проявляют жители Красноярского и Краснодарского краев – рост на 27% и 26% соответственно.

Обезличенные данные по мобильной активности в сети МегаФона по Сибири в целом совпадают с общероссийскими трендами, зафиксированными экспертами Yota.

Запрос на образовательные ресурсы в макрорегионе значительно выше, чем на сайты с вакансиями. Относительно лета прошлого года спрос на обучение у сибиряков вырос на 51%.

Наибольший интерес к онлайн-образованию показывают:

Республика Тыва – рост составил 136% (2,3 раза);

Алтайский край – 115% (2,2 раза);

Республика Хакасия (104%);

Кузбасс (62%);

Томская область (60%).

* Yota ("Ета")