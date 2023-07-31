Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться
К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ
31 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota*, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.
Падение интереса к сайтам с вакансиями
По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года наблюдают во всех городах-миллионниках. Потребление интернет-трафика на этих порталах было снижено на 8% год к году.
При этом, как выяснила Yota, юноши (54%) в целом ищут подработку чаще девушек. Однако девушки основательнее подходят к процессу и суммарно потратили этим летом при поиске вакансий на 8% больше трафика, чем противоположный пол.
Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы:
- Москва и Санкт-Петербург;
- Башкирия;
- Новосибирская область;
- Татарстан.
Рост трафика на сайтах дистанционного обучения
В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика на 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения.
Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Также повышенную заинтересованность проявляют жители Красноярского и Краснодарского краев – рост на 27% и 26% соответственно.
Обезличенные данные по мобильной активности в сети МегаФона по Сибири в целом совпадают с общероссийскими трендами, зафиксированными экспертами Yota.
Запрос на образовательные ресурсы в макрорегионе значительно выше, чем на сайты с вакансиями. Относительно лета прошлого года спрос на обучение у сибиряков вырос на 51%.
Наибольший интерес к онлайн-образованию показывают:
- Республика Тыва – рост составил 136% (2,3 раза);
- Алтайский край – 115% (2,2 раза);
- Республика Хакасия (104%);
- Кузбасс (62%);
- Томская область (60%).
* Yota ("Ета")
Комментарии в эфире