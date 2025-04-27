Студенты общежития Алтайской академии гостепримиства пожаловались на нашествие тараканов

Избавиться от насекомых не помогает и поддержание помещений в чистоте — они проникают в комнаты из соседних

27 апреля 2025, 14:13, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"

С нашествием тараканов столкнулись учащиеся, проживающие в общежитии Алтайской академии гостеприимства. Как сообщает "Инцидент Барнаул", насекомые появляются даже в тех комнатах, где нет пищи, мусора или иных условий для размножения.

По словам участника сообщества, тараканы расплодились в здании на улице Эмилии Алексеевой, 40. Проживают в нем не только взрослые, но и несовершеннолетние студенты. Приложенные им кадры "показывают лишь малую часть проблемы" – примерно 5% от общего количества насекомых, которых студенты ежедневно видят у себя в комнатах.

Поддержание чистоты не помогает – даже в те помещения, где поддерживается идеальная чистота, тараканы проникают из соседних. Администрацию общежития и руководство учебного заведения призвали принять меры по дезинсекции и обеспечить безопасные санитарные условия для проживания студентов.