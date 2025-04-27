Студенты общежития Алтайской академии гостепримиства пожаловались на нашествие тараканов
Избавиться от насекомых не помогает и поддержание помещений в чистоте — они проникают в комнаты из соседних
27 апреля 2025, 14:13, ИА Амител
С нашествием тараканов столкнулись учащиеся, проживающие в общежитии Алтайской академии гостеприимства. Как сообщает "Инцидент Барнаул", насекомые появляются даже в тех комнатах, где нет пищи, мусора или иных условий для размножения.
По словам участника сообщества, тараканы расплодились в здании на улице Эмилии Алексеевой, 40. Проживают в нем не только взрослые, но и несовершеннолетние студенты. Приложенные им кадры "показывают лишь малую часть проблемы" – примерно 5% от общего количества насекомых, которых студенты ежедневно видят у себя в комнатах.
Поддержание чистоты не помогает – даже в те помещения, где поддерживается идеальная чистота, тараканы проникают из соседних. Администрацию общежития и руководство учебного заведения призвали принять меры по дезинсекции и обеспечить безопасные санитарные условия для проживания студентов.
15:16:18 27-04-2025
Это вот точно к деньгам)
16:07:22 27-04-2025
Гостепреимнее нужно быть)
16:45:05 27-04-2025
Стоп! Ребятишки, вы где учитесь? В академии "ГОСТЕПРИИМСТВА"!!! Вот и ваша практика подошла. Как вы к гостям, так и они к вам.
22:10:48 27-04-2025
Много жрут.
Слишком много.
Излишне.
23:09:11 27-04-2025
Нужно полюбить тараканов тапком или "Рубитом" (есть на Озоне), тогда они начинают слушаться. Но иногда прибегают молодые особи от соседей, которым пофик на вашу любовь. Кстате, тараканы в статье не описаны, есть рыжие, а есть не рыжие. У них разные маневры.
09:34:12 28-04-2025
Я в свежекупленной квартире извел всех тараказмов при помощи гадости "тарол Волкова" . Напрочь, наглушняк.
09:37:10 28-04-2025
у мну в ноутбуке нерыжий таракан живет-иногда выбирается кушает хлебные крошки и забирается назад...