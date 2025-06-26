Студенты помогают строить дороги в Алтайском крае в рамках нацпроекта

От теории к практике

26 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Студенты строят дорогу/Фото: Минтранс Алтайского края

Студентов профессиональных образовательных учреждений Алтайского края привлекли для ремонта дорог, обновляемых в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Особенно активное участие в ремонте принимают участие будущие дорожники. На сегодняшний день в Юго-Западном ДСУ студенты задействованы на объекте ремонта региональной дороги Н-3931 по нацпроекту: участки улицы Рихарда Зорге, Угловский тракт, часть улицы Сельмашской в районе железнодорожного переезда и участок улицы Комсомольской с выходом на Веселоярскую трассу. Студенты активно помогают устанавливать бордюрные камни, барьерные и тросовые ограждения.

По словам гендиректора Юго-Западного ДСУ Игоря Левина, предприятие каждый год привлекает учащихся для прохождения практики на объектах ремонта, это позволяет еще на этапе обучения выявить перспективных ребят и предложить им дальнейшее трудоустройство после окончания учебы.

Также студенты-практиканты работают и в дорожных лабораториях. В строительной лаборатории Центрального ДСУ студенты проводят испытания и контроль качества материалов, конструкций и готового дорожного полотна.

Один из студентов отметил, что "работа в поле" позволяют увидеть как теория, которую они изучали в аудиториях, применяется в работе.

"Здесь они учатся решать конкретные задачи, сталкиваются с проблемами, возникающими в ходе реального производственного процесса и находят пути их решения. Всё это делает их подготовку более качественной и помогает лучше понять свою будущую профессию", - привели в Минтрансе впечатления студента.

Помимо этого, студенты также задействованы и в других дорожно-строительных управлениях – Северо-Восточном, Юго-Восточном, Северо-Западном и Южном.