Студия анимации откроется в Барнауле на базе Алтайского института культуры

Теперь в АГИК будут создавать собственные мультфильмы

01 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Алтайский государственный институт культуры / Фото: предоставлено АГИК

Студия анимации откроется в Барнауле на базе Алтайского государственного института культуры весной 2024 года. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Безрукова на Конференции сибирских кинокомиссий в Белокурихе 31 января.

Безрукова отметила, что анимация – это одно из направлений креативной индустрии, которая в последние годы начала развиваться в Алтайском крае. Так, в Барнауле открылся Центр прототипирования и направление анимации на кафедре графического дизайна АГИК, где начинающих аниматоров учат азам профессии. Кроме того, в вузе организовали киноклуб, чтобы учащиеся могли смотреть мультфильмы и обсуждать их. Однако в АГИК решили пойти дальше и организовать полноценную студию анимации, которая будет создавать мультфильмы.

"Они готовы проводить свой анимационный фестиваль, есть предложения ввести анимационную номинацию в рамках Шукшинского кинофестиваля. Обсудим, интересно это или нет. И они планируют в этом году открыть свою анимационную студию. Уже совместно с Художественным музеем они делали анимационные ролики под названием "Ожившие картины алтайских художников". И, кроме того, на базе Центра прототипирования есть школа, куда почти любой ребенок может записаться и обучиться формальным азам анимации. Если это ему понравится, в дальнейшем он может поступить на кафедру и заниматься этим более профессионально", – прокомментировала Безрукова.

Студия позволит снимать в Барнауле мультфильмы и станет одной из так называемых "Точек роста", уверена министр.

Конференция сибирских кинокомиссий в Белокурихе проходит с 31 января по 2 февраля. В ней участвуют более 100 представителей отечественной киноиндустрии из 12 регионов страны. Это чиновники, продюсеры, режиссеры, руководители и топ-менеджеры онлайн-платформ киностудий и так далее. Они обсуждают развитие кино в Сибири. Также представителей кинокомпаний провезут по локациям, где потенциально можно снимать кино.