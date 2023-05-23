Студию, о которой неизвестно почти ничего, продают в центре Барнаула за 3,3 млрд
Крошечную студию с умопомрачительной ценой предлагают приобрести барнаульцам
23 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Небольшую студию площадью 27,35 "жилых квадратов" продают в центре Барнаула, в 18-этажной новостройке на ул. Советской Армии, 71. Она стоит аж 3,3 млрд рублей – это шутка или ошибка, но весьма забавно.
Судя по всему, в квартире полным ходом шёл ремонт, но в какой-то момент прервался. Он полностью готов в жилой комнате, совмещённой с кухней, а в санузле – лишь частично. Там нет ни плитки на стенах, ни зеркала.
Так что новому владельцу студии придётся потратиться на стройматериалы и, возможно, на бригаду для завершения работ.
Но зато в санузле есть ванна, раковина и унитаз. Кто знает, может, именно из-за сантехники квартирка стоит настолько дорого?
И, да, в объявлении на "Циане", где размещено предложение о продаже, почти ничего не сказано о студии.
"Квартира в Железнодорожном районе, рядом магазины, школа и детские сады. Встроенный холодильник", – вот всё, что говорится в описании.
В студии имеется балкон. Это ещё одна деталь, раскрытая продавцом жилплощади.
08:16:58 23-05-2023
грустно это... народ вхлам отупел, цифры писать не умеет...
08:38:01 23-05-2023
R22 (08:16:58 23-05-2023) грустно это... народ вхлам отупел, цифры писать не умеет...... Нет,грустно,что из опечатки корреспондент создал целый опус! Вселенский масштаб!
08:32:30 23-05-2023
комнатушку на вечно колом стоящей С.Армии? сами там живите.
08:44:05 23-05-2023
Дожили. Малосемейки уже стали три с половиной миллиарда стоить..
08:48:22 23-05-2023
Просто художники много пьют и валят за рубеж.Вот и валите отсюда в европу со своими холодильниками.Помогу отодрать от стены.Муж на час
09:10:40 23-05-2023
С каких пор ул.Сов Армии стала центром?