Крошечную студию с умопомрачительной ценой предлагают приобрести барнаульцам

23 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Небольшую студию площадью 27,35 "жилых квадратов" продают в центре Барнаула, в 18-этажной новостройке на ул. Советской Армии, 71. Она стоит аж 3,3 млрд рублей – это шутка или ошибка, но весьма забавно.

Судя по всему, в квартире полным ходом шёл ремонт, но в какой-то момент прервался. Он полностью готов в жилой комнате, совмещённой с кухней, а в санузле – лишь частично. Там нет ни плитки на стенах, ни зеркала.

















Фото: "Циан"

Так что новому владельцу студии придётся потратиться на стройматериалы и, возможно, на бригаду для завершения работ.

Но зато в санузле есть ванна, раковина и унитаз. Кто знает, может, именно из-за сантехники квартирка стоит настолько дорого?

И, да, в объявлении на "Циане", где размещено предложение о продаже, почти ничего не сказано о студии.

"Квартира в Железнодорожном районе, рядом магазины, школа и детские сады. Встроенный холодильник", – вот всё, что говорится в описании.

В студии имеется балкон. Это ещё одна деталь, раскрытая продавцом жилплощади.