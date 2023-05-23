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Студию, о которой неизвестно почти ничего, продают в центре Барнаула за 3,3 млрд

Крошечную студию с умопомрачительной ценой предлагают приобрести барнаульцам

23 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

Небольшую студию площадью 27,35 "жилых квадратов" продают в центре Барнаула, в 18-этажной новостройке на ул. Советской Армии, 71. Она стоит аж 3,3 млрд рублей – это шутка или ошибка, но весьма забавно.

Судя по всему, в квартире полным ходом шёл ремонт, но в какой-то момент прервался. Он полностью готов в жилой комнате, совмещённой с кухней, а в санузле – лишь частично. Там нет ни плитки на стенах, ни зеркала.

Так что новому владельцу студии придётся потратиться на стройматериалы и, возможно, на бригаду для завершения работ.

Но зато в санузле есть ванна, раковина и унитаз. Кто знает, может, именно из-за сантехники квартирка стоит настолько дорого?

И, да, в объявлении на "Циане", где размещено предложение о продаже, почти ничего не сказано о студии.

"Квартира в Железнодорожном районе, рядом магазины, школа и детские сады. Встроенный холодильник", – вот всё, что говорится в описании.

В студии имеется балкон. Это ещё одна деталь, раскрытая продавцом жилплощади.

Фото:

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НОВОСТИБарнаул
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Комментарии 6

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R22

08:16:58 23-05-2023

грустно это... народ вхлам отупел, цифры писать не умеет...

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Бомж

08:38:01 23-05-2023

R22 (08:16:58 23-05-2023) грустно это... народ вхлам отупел, цифры писать не умеет...... Нет,грустно,что из опечатки корреспондент создал целый опус! Вселенский масштаб!

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Гость

08:32:30 23-05-2023

комнатушку на вечно колом стоящей С.Армии? сами там живите.

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Гость

08:44:05 23-05-2023

Дожили. Малосемейки уже стали три с половиной миллиарда стоить..

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Гость

08:48:22 23-05-2023

Просто художники много пьют и валят за рубеж.Вот и валите отсюда в европу со своими холодильниками.Помогу отодрать от стены.Муж на час

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Гость

09:10:40 23-05-2023

С каких пор ул.Сов Армии стала центром?

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