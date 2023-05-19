Противоречивую квартиру с яркими обоями предлагают купить барнаульцам возле элеватора

19 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Пёструю "двушку" продают в пятиэтажном кирпичном доме рядом с элеватором, на ул. Интернациональной, 11, в Барнауле. Она стоит 95 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 6,95 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

Площадь квартиры – 72,7 кв. м. В её интерьере сочетается множество разных стилей и элементов, в том числе дерзких, присущих началу 2000-х.





























Фото: "Циан"

В просторной гостиной несколько видов обоев будто состязаются друг с другом: мол, какие больше бросаются в глаза?

Три стены в этой комнате оклеены страстными тигровыми обоями, а ещё одна – нежными, с изображением яблони. И вся эта противоречивая композиция обрамлена облицовочным камнем. А на полу при этом лежит паркет "ёлочкой".

Ещё из одной комнаты открывается роскошный вид на Нью-Йорк и его небоскрёбы. Правда, это тоже обои. Во всю стену.

Кухня тоже яркая. Почти всё её пространство занимает жёлтый кухонный гарнитур.

Наименее броский здесь – санузел. Но и там есть кое-что, на чём акцентируется внимание. Это зелёная занавеска.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, в том числе художественная, детские сады, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.