"Двушку" с видом на Нью-Йорк продают в Барнауле за 6 млн рублей
Противоречивую квартиру с яркими обоями предлагают купить барнаульцам возле элеватора
19 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Пёструю "двушку" продают в пятиэтажном кирпичном доме рядом с элеватором, на ул. Интернациональной, 11, в Барнауле. Она стоит 95 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 6,95 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
Площадь квартиры – 72,7 кв. м. В её интерьере сочетается множество разных стилей и элементов, в том числе дерзких, присущих началу 2000-х.
В просторной гостиной несколько видов обоев будто состязаются друг с другом: мол, какие больше бросаются в глаза?
Три стены в этой комнате оклеены страстными тигровыми обоями, а ещё одна – нежными, с изображением яблони. И вся эта противоречивая композиция обрамлена облицовочным камнем. А на полу при этом лежит паркет "ёлочкой".
Ещё из одной комнаты открывается роскошный вид на Нью-Йорк и его небоскрёбы. Правда, это тоже обои. Во всю стену.
Кухня тоже яркая. Почти всё её пространство занимает жёлтый кухонный гарнитур.
Наименее броский здесь – санузел. Но и там есть кое-что, на чём акцентируется внимание. Это зелёная занавеска.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, в том числе художественная, детские сады, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.
07:40:27 19-05-2023
Дурновкусие в тренде у местных жителей. Как, впрочем, и глупость.
09:41:23 19-05-2023
декор мягко говоря очень на любителя. еще только рогов на стене не хватает))
10:34:26 19-05-2023
Мне нравиться квартира, хорошая планировка, паркет, я бы купила, обои все пришлось бы переклеить, остальное можно оставить, цена адекватная.