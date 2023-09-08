Стюардессу, прыгающую по машинам, задержали в московском аэропорту
В крови девушки не нашли никаких запрещенных веществ
08 сентября 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бортпроводницу, без обуви скачущую по машинам, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Девушка в красном хаотично бегала по улице, очень громко смеялась, а также запрыгивала на припаркованные неподалеку машины.
После задержания в ее крови не нашли запрещенных веществ. Предположительно, у стюардессы произошел нервный срыв.
Что именно довело девушку до такого состояния – не уточняется.
12:01:11 08-09-2023
В других источниках всё уточняется.
12:03:59 08-09-2023
Кто в текущей ситуации ее осудит? Половина людей близка к нервному срыву.
12:42:51 08-09-2023
Жалко бабёшку, уволят. Будет теперь в саунах стюардессу играть
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Может у нее парня забрали