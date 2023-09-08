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Стюардессу, прыгающую по машинам, задержали в московском аэропорту

В крови девушки не нашли никаких запрещенных веществ

08 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бортпроводницу, без обуви скачущую по машинам, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Девушка в красном хаотично бегала по улице, очень громко смеялась, а также запрыгивала на припаркованные неподалеку машины.

После задержания в ее крови не нашли запрещенных веществ. Предположительно, у стюардессы произошел нервный срыв.

Что именно довело девушку до такого состояния – не уточняется.

Москва Происшествия

Комментарии 4

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Гость

12:01:11 08-09-2023

В других источниках всё уточняется.

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Гость

12:03:59 08-09-2023

Кто в текущей ситуации ее осудит? Половина людей близка к нервному срыву.

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Гость

12:42:51 08-09-2023

Жалко бабёшку, уволят. Будет теперь в саунах стюардессу играть

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Гость

12:44:09 08-09-2023

Может у нее парня забрали

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