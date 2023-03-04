Субботние пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Ситуацию на дорогах осложняет гололёд

04 марта 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле днём в субботу, 4 марта, пробки достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Скорость транспорта существенно снижена на проспекте Калинина, улицах Советской Армии и Челюскинцев, а также на шоссе Ленточный бор. Кроме того, заторы наблюдаются на участках улиц Балтийской, Взлётной, Лазурной, Шумакова, Георгиева и ряда других.

Осложняет ситуацию на дорогах сильный гололёд.

Напомним, утром 4 марта под мостом на проспекте Строителей "паровозиком" столкнулись порядка 6-8 автомобилей.