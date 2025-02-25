Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта
Закупиться едой можно будет по шести адресам
25 февраля 2025, 11:10, ИА Амител
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта, сообщает мэрия.
Торговые площадки развернутся по шести адресам:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный).
Там горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 февраля. Жители потратили на них 7,7 млн рублей.
11:23:52 25-02-2025
у нас растут вяленые финики?
ничегоссе климат изменился...
12:30:26 25-02-2025
Всю просрочку которую не могли годами продать и не понижали цены опять вытащат для несоображающих.
11:33:15 26-02-2025
На этих ярмарках дороже, чем в магазине.