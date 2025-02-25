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Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

25 февраля 2025, 11:10, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта, сообщает мэрия.    

Торговые площадки развернутся по шести адресам:

  • пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
  • ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • площадь Народная;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");
  • ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный).

Там горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 февраля. Жители потратили на них 7,7 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 3

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Musik

11:23:52 25-02-2025

у нас растут вяленые финики?
ничегоссе климат изменился...

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Гость

12:30:26 25-02-2025

Всю просрочку которую не могли годами продать и не понижали цены опять вытащат для несоображающих.

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Гость

11:33:15 26-02-2025

На этих ярмарках дороже, чем в магазине.

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