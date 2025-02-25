Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

25 февраля 2025, 11:10, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 1 марта, сообщает мэрия. Торговые площадки развернутся по шести адресам: пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

площадь Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");

ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный). Там горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты. Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 февраля. Жители потратили на них 7,7 млн рублей.