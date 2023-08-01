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Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену

Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали

01 августа 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный признал вину, однако от обвинений в изнасиловании отказался. По словам Ческидова, ранее он уже был судим. На данный момент она погашена. 

Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали.

Напомним, женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил ее домой и запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.

Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама. Мужчину обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании.

Комментарии 3

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Гость

10:09:21 02-08-2023

Изувер!

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Гость

14:21:21 02-08-2023

Есть нюансы, которые требуют объяснений. Ждём в "Пусть Говорят".

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Гость

16:16:28 02-08-2023

Почему мать этого урода не арестовали? Она же соучастница. И вообще это привела в мир такого урода. Пусть отвечает перед обществом за плод своего труда.

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