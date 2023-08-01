Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали
01 августа 2023, 20:59, ИА Амител
Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанный признал вину, однако от обвинений в изнасиловании отказался. По словам Ческидова, ранее он уже был судим. На данный момент она погашена.
Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали.
Напомним, женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил ее домой и запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.
Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама. Мужчину обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании.
10:09:21 02-08-2023
Изувер!
14:21:21 02-08-2023
Есть нюансы, которые требуют объяснений. Ждём в "Пусть Говорят".
16:16:28 02-08-2023
Почему мать этого урода не арестовали? Она же соучастница. И вообще это привела в мир такого урода. Пусть отвечает перед обществом за плод своего труда.