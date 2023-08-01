Суд арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену

Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали

01 августа 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Челябинска арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный признал вину, однако от обвинений в изнасиловании отказался. По словам Ческидова, ранее он уже был судим. На данный момент она погашена.

Мать Ческидова, которую обвиняют в похищении человека, арестовывать не стали.

Напомним, женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, который пригласил ее домой и запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.

Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама. Мужчину обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании.