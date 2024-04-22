Суд арестовал обвиняемого в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве

Шахин Аббасов не признал вину в намеренном убийстве

22 апреля 2024, 19:36, ИА Амител

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

В Москве арестовали 21-летнего мигранта Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Как сообщает Telegram-канал Mash, он проведет в СИЗО по меньшей мере два месяца – до 18 июня.

Во время заседания адвокат просил назначить Аббасову домашний арест и переквалифицировать дело на менее тяжкую статью "Убийство по неосторожности". Сам Шахин не признал вину в намеренном убийстве: он утверждает, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось. Адвокат также заявил, что братья подзащитного хотели сдать его в полицию и даже звонили в отдел. С этой целью они якобы доехали до Ростовской области, но там их задержали.

Следователь заявил, что по пути из Москвы в Ростов Аббасов и другие фигуранты дела совершали другие преступления – это якобы признал один из задержанных. Кроме того, отец Шахина пытался замять дело и договориться с родными погибшего, пишет РИА Новости.

Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас также проверяется обувной бизнес Аббасовых. По данным СК, в незаконной схеме была задействована вся семья.

За убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений, Шахину и его старшему брату, который был на месте трагедии, грозит до 20 лет колонии. В ближайшее время меру пресечения изберут и остальным пяти фигурантам дела.