Суд арестовал обвиняемого в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве
Шахин Аббасов не признал вину в намеренном убийстве
22 апреля 2024, 19:36, ИА Амител
В Москве арестовали 21-летнего мигранта Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Как сообщает Telegram-канал Mash, он проведет в СИЗО по меньшей мере два месяца – до 18 июня.
Во время заседания адвокат просил назначить Аббасову домашний арест и переквалифицировать дело на менее тяжкую статью "Убийство по неосторожности". Сам Шахин не признал вину в намеренном убийстве: он утверждает, что сожалеет о случившемся и не хотел, чтобы так получилось. Адвокат также заявил, что братья подзащитного хотели сдать его в полицию и даже звонили в отдел. С этой целью они якобы доехали до Ростовской области, но там их задержали.
Следователь заявил, что по пути из Москвы в Ростов Аббасов и другие фигуранты дела совершали другие преступления – это якобы признал один из задержанных. Кроме того, отец Шахина пытался замять дело и договориться с родными погибшего, пишет РИА Новости.
Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас также проверяется обувной бизнес Аббасовых. По данным СК, в незаконной схеме была задействована вся семья.
За убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений, Шахину и его старшему брату, который был на месте трагедии, грозит до 20 лет колонии. В ближайшее время меру пресечения изберут и остальным пяти фигурантам дела.
21:27:47 22-04-2024
дома у убийцы, при обыске нашли 70 млн наличными. Где взял? Так, на рынке в Москве приторговываю...
07:16:40 23-04-2024
"Адвокат также заявил, что братья подзащитного хотели сдать его в полицию и даже звонили в отдел. С этой целью они якобы доехали до Ростовской области, но там их задержали."
То есть до этого не было ни одного пункта полиции? Ближайший в Ростовской области? Просто бред. По самой строгости судить. с конфискацией, депортацией на родину и запретом пересекать границу.
08:42:14 23-04-2024
Насмехаются...
09:05:29 23-04-2024
Рубли, валюта у него от продажи наркоты. И деньги не его.
09:21:22 23-04-2024
Вроде выяснилось, что с одним из террористов Крокуса был дружен, таксовали вместе. Вот клубок-то змеиный...
10:21:39 23-04-2024
Посмотрел на морды задержанного и его сообщников, им вообще пофигу, смотрят нагло, уверены что им ничего не будет, диаспора отмажет.