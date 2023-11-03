Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

Если молодых людей признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет

03 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей – их обвиняют в попытке устроить теракт в здании Российского университета дружбы народов имени Лумумбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там рассказали, что Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеева Д.Г. пробудут в СИЗО по меньшей мере до начала января 2024 года. Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору").

В суде не уточнили деталей уголовного дела. Если молодых людей признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.