Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН
Если молодых людей признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет
03 ноября 2023, 08:01, ИА Амител
Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей – их обвиняют в попытке устроить теракт в здании Российского университета дружбы народов имени Лумумбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Там рассказали, что Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеева Д.Г. пробудут в СИЗО по меньшей мере до начала января 2024 года. Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору").
В суде не уточнили деталей уголовного дела. Если молодых людей признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
08:15:33 03-11-2023
Пробандеровцы?
09:07:07 03-11-2023
Так там многонациональное студенчество, не только россияне.
10:51:38 03-11-2023
Судя по фамилиям это ультраправые, и их умысел был направлен как раз на многонационалов.
10:59:54 03-11-2023
Гость (10:51:38 03-11-2023) Судя по фамилиям это ультраправые... На основании чего такой вывод? А Иванов, Кац и Гомиашвили какие?
11:02:25 03-11-2023
Гость (10:59:54 03-11-2023) На основании чего такой вывод? А Иванов, Кац и Гомиашвили ка... Почитайте фамилии.
11:05:30 03-11-2023
Гость (11:02:25 03-11-2023) Почитайте фамилии. ... Почитал. Поляков, Демин и Сергеева. Обычные фамилии. Хорошо. Убираем Каца и Гомиашвили, добавляем к Иванову Петрова и Сидорова. Они тоже ультраправые?
11:10:14 03-11-2023
Гость (11:05:30 03-11-2023) Почитал. Поляков, Демин и Сергеева. Обычные фамилии. Хорошо.... Кто с такими фамилиями будет пытаться устроить теракт в РУДН, где большинство - иностранные студенты? Они не на полицейский участок, ни на местную администрацию не собирались нападать, если вы про след из 404.
11:15:31 03-11-2023
Гость (11:10:14 03-11-2023) Кто с такими фамилиями будет пытаться устроить теракт в РУДН... То есть Иванов, Петров и Сидоров тоже ультраправые? А насчет кто. Простые имбецилы. Мало их что ли? И про 404 я даже не думал. У меня нет шизофрении и мании преследования.
11:24:48 03-11-2023
Гость (11:15:31 03-11-2023) То есть Иванов, Петров и Сидоров тоже ультраправые? А насчет... То есть просто имбецилы вдруг решили устроить теракт в Университете? Ок, некоторые и в инопланетян верят, ваше право.
11:12:48 03-11-2023
Гость (10:51:38 03-11-2023) Судя по фамилиям это ультраправые, и их умысел был направлен... Чувак, у тебя телевизор головного мозга, срочно на внеплановую операцию по удалению.
11:26:07 03-11-2023
Гость (11:12:48 03-11-2023) Чувак, у тебя телевизор головного мозга, срочно на внепланов... Ты, дохтур на минималках, со своими советам ехай на … (песня Шнура)
11:50:27 03-11-2023
Ультраправые тоже могут быть пробандеровцами. Одно другому не мешает. И те и те нацики, а значит с головой не в порядке