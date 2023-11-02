В Армении обезвредили террористов, планировавших захват правительственных зданий

Злоумышленникам не удалось завершить задуманное, так как их раскрыли сотрудники СНБ

02 ноября 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: Служба национальной безопасности Армении

Армянские силовики обезвредили террористов, которые планировали захват государственных зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) страны.

Следствие установило, что пять человек по предварительному сговору, что пока не установленные лица собирались устроить взрывы и другие общественно опасные деяния, а также захватить государственные здания и убить гражданское лицо "с целью дезорганизации органов государственной власти".

Отмечается, что злоумышленникам не удалось завершить задуманное, так как их раскрыли сотрудники СНБ. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилет и другие спецсредства, компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты, а также планы с задуманными действиями. Согласно данным СНБ, операция называлась "Северный листопад".