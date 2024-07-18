Суд дал реальные сроки трем барнаульцам за похищение женщины

Мужчина не смирился с расставанием и убедил родственников возлюбленной, что она — наркоманка

18 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Барнауле суд вынес приговор трем местным жителям по обвинению в похищении женщины, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Установили, что горожанин долгое время встречался с 34-летней женщиной. Но после того как она решила прекратить отношения, мужчина убедил ее родственников в том, что возлюбленная страдает от наркозависимости, и заручился поддержкой о помещении ее в реабилитационный центр.

В апреле 2023 года мужчина и двое его знакомых насильно вывели потерпевшую из квартиры и поместили в автомобиль. Во время оперативно-разыскных мероприятий женщину освободили полицейские.

Впоследствии в отношении злоумышленников возбудили дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Суд по итогу признал их виновными и назначил подсудимым наказание от пяти до пяти лет и семи месяцев колонии строгого режима.