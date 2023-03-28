Суд из-за здания храма пройдёт в барнаульском посёлке

На участке площадью тысяча "квадратов" уже есть постройка, но она не зарегистрирована

28 марта 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: 2 ГИС

Православный приход храма во имя преподобного Серафима Саровского пытается завладеть зданием в барнаульском коттеджном посёлке Благодатное. Об этом сообщает "Толк".

На участке площадью тысяча квадратных метров, предназначенном для религиозного использования, уже есть постройка. В ней проводятся богослужения, однако она не зарегистрирована в собственность.

Представители храма подали заявление в суд с требованием признать право собственности. Рассмотрение дела назначено на 17 апреля.

Ранее сообщалось, что компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова предприняла вторую попытку сформировать крупный участок для многоэтажных домов рядом с посёлком Булыгино. В первый раз этому помешали местные жители, которые указали на ошибки в проекте планировки и межевания квартала.