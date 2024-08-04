Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова

В частности, речь идет о бизнесмене Сергее Бородине, а также соучредителе ООО "ОлимпСитиСтрой" Александре Фомине

04 августа 2024, 11:05, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Следствие и суд изучили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, суд проверил обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства.

Такие же данные приведены в судебных документах, касающихся соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина.