Суд ликвидировал фонд имени экс-губернатора Алтайского края Евдокимова

В будущем на его месте появится новая организация, которая будет "ближе" родному региону актера

23 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам фонд был создан друзьями погибшего политика спустя год после его смерти. Директор фонда полковник запаса ВВС МО РФ Сергей Чегодаев заявлял, что ликвидация была запланирована, а на месте фонда создадут новый, который будет "ближе" к Алтаю.

Напомним, что в этом году традиционный фестиваль памяти Евдокимова пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района в начале августа. Программа праздника еще не готова, но стали известны первые хедлайнеры – Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие.