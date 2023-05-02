Суд над рубцовским школьником, который якобы ударил тренера, подходит к концу

Игорь Мананников утверждает, что 15-летний Артём Кузик ударил его кулаком в живот. Против этой версии высказываются и ряд свидетелей, и записи с видеокамер, и экспертиза

02 мая 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд над рубцовским школьником Артёмом Кузиком, которого обвиняют в причинении вреда тренеру Игорю Мананникову, подходит к концу. Как сообщают "Вести Алтай", инцидент произошёл в декабре 2021 года во время рядового матча по мини-футболу.

Тогда команда спортшколы "Рубцовск", за которую играл Артём, пробила штрафной, мяч укатился за ворота. За ним побежал Кузик – он протиснулся между тренером команды соперника Игорем Мананниковым и другим игроком. Это и стало причиной судебного разбирательства.

Так, Мананников утверждает, что 15-летний подросток якобы толкнул его локтем в живот. Показания были получены при помощи статиста. Вместе с тем в деле есть и видеозапись момента игры. По словам адвоката Олега Пронина, несмотря на прямое указание прокуратуры, никто не сопоставил, насколько соответствуют показания взрослого тренера тому, что есть на видео.

Защита заказала экспертизу в Барнауле. Эксперт отдела компьютерно-технических экспертиз экспертно-консалтингового центра "Независимая экспертиза" Сергей Быков пришёл к выводу, что показания Мананникова в ходе следственного эксперимента не соответствуют происходящему на видео. Приглашённый в рубцовский суд Сергей Быков приготовился продемонстрировать покадрово тот самый фрагмент. Но ни судья, ни гособвинитель не пожелали посмотреть.

Пронин подчеркнул, что в суде по видеосвязи допросили игрока, который в тот момент был ближе всех к Кузику и Мананникову. Молодой человек ответил, что не видел удара. Вместе с тем показания тренера подтвердил футболист, который сидел на скамейке запасных.

Напомним, что Мананников требует 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В судебном процессе стороны скоро перейдут к прениям. Приговор школьнику, вероятно, огласят летом.