Суд над рубцовским школьником, который якобы ударил тренера, подходит к концу
Игорь Мананников утверждает, что 15-летний Артём Кузик ударил его кулаком в живот. Против этой версии высказываются и ряд свидетелей, и записи с видеокамер, и экспертиза
02 мая 2023, 13:10, ИА Амител
Суд над рубцовским школьником Артёмом Кузиком, которого обвиняют в причинении вреда тренеру Игорю Мананникову, подходит к концу. Как сообщают "Вести Алтай", инцидент произошёл в декабре 2021 года во время рядового матча по мини-футболу.
Тогда команда спортшколы "Рубцовск", за которую играл Артём, пробила штрафной, мяч укатился за ворота. За ним побежал Кузик – он протиснулся между тренером команды соперника Игорем Мананниковым и другим игроком. Это и стало причиной судебного разбирательства.
Так, Мананников утверждает, что 15-летний подросток якобы толкнул его локтем в живот. Показания были получены при помощи статиста. Вместе с тем в деле есть и видеозапись момента игры. По словам адвоката Олега Пронина, несмотря на прямое указание прокуратуры, никто не сопоставил, насколько соответствуют показания взрослого тренера тому, что есть на видео.
Защита заказала экспертизу в Барнауле. Эксперт отдела компьютерно-технических экспертиз экспертно-консалтингового центра "Независимая экспертиза" Сергей Быков пришёл к выводу, что показания Мананникова в ходе следственного эксперимента не соответствуют происходящему на видео. Приглашённый в рубцовский суд Сергей Быков приготовился продемонстрировать покадрово тот самый фрагмент. Но ни судья, ни гособвинитель не пожелали посмотреть.
Пронин подчеркнул, что в суде по видеосвязи допросили игрока, который в тот момент был ближе всех к Кузику и Мананникову. Молодой человек ответил, что не видел удара. Вместе с тем показания тренера подтвердил футболист, который сидел на скамейке запасных.
Напомним, что Мананников требует 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В судебном процессе стороны скоро перейдут к прениям. Приговор школьнику, вероятно, огласят летом.
13:26:23 02-05-2023
А у Мананникова губа ходить не мешает? Над ним там ещё не весь Рубцовск ржёт? Да и наш, самый гуманный, устроил клоунаду...Они что, правда "судят" пацана уже второй год?
14:23:03 02-05-2023
Юс (13:26:23 02-05-2023) А у Мананникова губа ходить не мешает? Над ним там ещё не ве... Не, не мешает, а только детки (жолобы беспонтовые) должны (их родители) понимать, что в копеечку вылезет их вседозволенность. Достали яжематери
13:38:22 02-05-2023
Тренер позорно как-то себя повел. Бред какой-то
14:27:56 02-05-2023
Этоо не тренер виноват а нынешнее правосудие, которое заточено на перевыполнении плана по посадкам, а не установлении истины
15:05:56 02-05-2023
А вы ситуацию не знаете? Удар был такой силы, что у тренера был разрыв селезёнки и операцию сделали и селезёнку улалили. Нормально ребёночек приложился? Родители воспитали такого сыночку, вот и пусть платят
15:11:20 02-05-2023
То кулаком, то локтем. Определился бы уже.
15:26:02 02-05-2023
Помню то видео. Нельзя однозначно говорить об ударе, скорее его не было, чем был.
16:26:32 02-05-2023
На видео тренер даже не дёрнулся, ни схватился за место боли. Арбитр ни каких замечаний (предупреждений, удалений ) не сделал. Если и был контакт, то это игровой момент . Если бы дед следил за своим здоровьем он бы застраховался или не тёрся у кромке поля. А если бы ему мячь по репе прилетел (там удары не слабые)? Просто старый решил слегка подзаработать. А полицаи с прокурорскими палки по лёгкому срубить. И наплевать этим персонажам, что перед ними ребёнок.