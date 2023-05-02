Девятилетний мальчик получил химические ожоги, выпив сок в кафе
Прокуратура проводит проверку
02 мая 2023, 12:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Москве девятилетний ребёнок получил химические ожоги после посещения кафе, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент случился днём 1 мая. Мальчик в заведении выпил сок из бутылки и ему стало плохо.
Несовершеннолетнего госпитализировали. В больнице ему диагностировали химический ожог языка и пищевода. Сейчас его жизнь вне опасности.
Прокуратура начала проверку.
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