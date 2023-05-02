Девятилетний мальчик получил химические ожоги, выпив сок в кафе

Прокуратура проводит проверку

02 мая 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве девятилетний ребёнок получил химические ожоги после посещения кафе, сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент случился днём 1 мая. Мальчик в заведении выпил сок из бутылки и ему стало плохо.

Несовершеннолетнего госпитализировали. В больнице ему диагностировали химический ожог языка и пищевода. Сейчас его жизнь вне опасности.

Прокуратура начала проверку.

В апреле в Угловском районе Алтайского края на стадионе погиб подросток. По данным СМИ, он мог отравиться пропаном.