Суд обязал РПЦ снести "религиозные" ларьки на пути к острову Патмос на Алтае
Решение о демонтаже необходимо исполнить в течение месяца со дня вступления в законную силу
25 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
Суд обязал снести торговые ларьки на участке, который, судя по всему, расположен на пути к острову Патмос возле Архиерейского подворья в селе Чемал в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости (тöс солундар)".
Решение принято по иску Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай к Горноалтайской епархии РПЦ.
"Между министерством и епархией заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной собственности, для осуществления религиозной деятельности. Однако выяснилось, что на участке возведено семь торговых павильонов, и летом они ведут активную торговлю. Это не соответствует разрешенному виду использования земельного участка", – говорится в сообщении.
Решение о демонтаже ларьков необходимо исполнить в течение месяца со дня вступления в законную силу. Пока решение в силу не вступило.
13:45:17 25-04-2025
Ни чего святого
15:00:50 25-04-2025
Гость (13:45:17 25-04-2025) Ни чего святого... Зачтется. Очень скоро.
14:01:40 25-04-2025
100%+!
14:09:17 25-04-2025
Что плохого в том, что попы китайской бижутерией торгуют?
Ничего плохого в этом нет, кому надо - купят, поддержат церквушку и её работников.
Выделили землю - не ваше дело что там происходит.
14:13:47 25-04-2025
Ни чего святого..................А в чём святость? В бизнесе под прикрытием?
17:19:01 25-04-2025
Гость (14:13:47 25-04-2025) Ни чего святого..................А в чём святость? В бизнесе... А почему вы решили, что я про суд написал?)
14:26:39 25-04-2025
Вот не дали божьим людям копеечку лишнюю заработать.
14:54:24 25-04-2025
ППШариков (14:26:39 25-04-2025) Вот не дали божьим людям копеечку лишнюю заработать.... да они и не бедствуют судя по авто на которых разьезжают...
15:09:20 25-04-2025
Гость (14:54:24 25-04-2025) да они и не бедствуют судя по авто на которых разьезжают...... Ибо Господь воздаёт каждому по заслугам его.
А ты на трамвай шуруй в пять утра по заводскому гудку.
15:22:56 25-04-2025
Гость (14:54:24 25-04-2025) да они и не бедствуют судя по авто на которых разьезжают...... "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего" - зависть, смертных грех.
18:20:55 25-04-2025
Свечи купленные на улице в храме не действительны!
19:19:44 25-04-2025
Это всё местные и приезжие дельцы торгуют. Раньше их гоняли, но они лезли снова и снова. Одно время мошенники даже пытались деньги с туристов брать за проход на Патмос. Пришлось объявление писать, что вход на Патмос и в храм бесплатный. Раньше торгашей Виктор Павлов, который построил храм на острове и скит, гонял подальше от скита. После его смерти дельцы совсем обнаглели. Теперь, вот, старушки из скита виноваты, что не могут торгашей прогнать.
20:34:09 25-04-2025
Кому помешали ларьки?
21:41:42 25-04-2025
Екатерина Рокотова (20:34:09 25-04-2025) Кому помешали ларьки?... Мне! Я их терпеть ненавижу! Так же как и имя Екатерина!
08:03:02 26-04-2025
Турчак - мужик с яйцами. Занялся наведением порядка в Республике. Нам бы такого в край
07:04:22 27-04-2025
Но ведь торговля всякими безделушками это и есть религиозная деятельность