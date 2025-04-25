Суд обязал РПЦ снести "религиозные" ларьки на пути к острову Патмос на Алтае

Решение о демонтаже необходимо исполнить в течение месяца со дня вступления в законную силу

25 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Остров Патмос в Республике Алтай / Фото: amic.ru

Суд обязал снести торговые ларьки на участке, который, судя по всему, расположен на пути к острову Патмос возле Архиерейского подворья в селе Чемал в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости (тöс солундар)".

Решение принято по иску Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай к Горноалтайской епархии РПЦ.

"Между министерством и епархией заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, находящимся в государственной собственности, для осуществления религиозной деятельности. Однако выяснилось, что на участке возведено семь торговых павильонов, и летом они ведут активную торговлю. Это не соответствует разрешенному виду использования земельного участка", – говорится в сообщении.

Решение о демонтаже ларьков необходимо исполнить в течение месяца со дня вступления в законную силу. Пока решение в силу не вступило.