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А цены выше гор! Путевые заметки туристки, побывавшей в Горном Алтае

Недавно новый руководитель республики Андрей Турчак обещал навести порядок в турсфере. Верим и ждем

30 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Артыбаш и Иогач, вид с моста / Фото: Ирина Герасимова
Артыбаш и Иогач, вид с моста / Фото: Ирина Герасимова

Горный Алтай всегда был одним из любимейших мест отдыха у сибиряков, особенно у жителей Алтайского края и Новосибирской области. С введением санкций и ограничений возможности поездок за границу в республику хлынули толпы отдыхающих со всей страны.

Сейчас на Алтае VIP-отдых в пятизвездочных отелях за баснословные деньги соседствует с чуть более экономичным во множащихся по берегам Катуни и Телецкого озера глэмпингах и туристических базах. В экономсекторе сервис до сих пор чаще всего оставляет желать лучшего, а цены на проживание и экскурсии ощутимо кусаются.

Во сколько обходится в этом сезоне отдых в новом, как его уже окрестили, туристическом центре России, что ни в коем случае нельзя покупать на базарчиках на перевалах, почему важны рекомендации, а не заманчивая цена или яркие фото – на собственном опыте выяснял корреспондент amic.ru.

Перелет и отправная точка

Перелет из Москвы в Горно-Алтайск и обратно (как это было у нас), если не покупать билеты за три-четыре месяца до поездки, намного дешевле обходится с пересадкой в Новосибирске – в пределах 33 тыс. рублей на человека. Лучше, конечно, сделать это заранее и сэкономить 8-10 тыс., а то и больше. Путешествующим семьям с подростками билеты обойдутся немного дешевле – у одной из авиакомпаний предусмотрен семейный тариф.

Отдых в Горном Алтае / Фото: Ирина Герасимова

Если у вас не запланирован прямой трансфер на турбазу, лучше вызвать в аэропорт "Яндекс Такси". После памятной стычки владельца аэропорта Германа Грефа с частными извозчиками их в районе аэровокзала найти проблематично, а оставшиеся "дерут" с прилетевших баснословные деньги: с нашей компании – пять человек – запросили 1,5 тыс., тогда как цена в "Яндексе" – около 350 рублей за машину.

В самом Горно-Алтайске делать особенно нечего – внимания заслуживает музей со знаменитой мумией принцессы Укока, показывать которую, впрочем, будут теперь только в сентябре. Есть несколько интересных сувенирных магазинчиков, обзорная площадка на горе Тугая, можно прогуляться по Тропе здоровья на гору Комсомолка.

Но лучше не терять время и деньги на ночевку в городе, а сразу отправиться к месту отдыха. Цена за номер в хостелах или отелях Горно-Алтайска начинается в среднем от 1,5 тыс. рублей. Мы останавливались у знакомых, поэтому городской гостиничный сервис оценить не удалось.

Зато когда утром попробовали вызвать такси, чтобы попасть на рейс до Чемала, уходящий с автовокзала в 06:25, не смогли найти в приложении ни одной машины, автобусы же здесь (с ними в городе вообще большие проблемы) начинают ходить только в начале седьмого. Цена за билет до Чемала (без багажа) – 450-550 рублей в зависимости от времени рейса. Большинство автобусов – транзитные, из Новосибирска или Барнаула, поэтому часто билетов нет.

"Проблема с автобусами по городу и пригороду у нас длится уже довольно давно. Водители ушли работать в "Манжерок", поэтому уже несколько раз сокращали и число автобусов на маршрутах, и какие-то направления оптимизируют. Часто опаздываем на работу. Что будет, когда школа начнется, вообще непонятно", – рассказала горожанка, тоже безуспешно дожидающаяся транспорт на остановке.

Важный момент: если не выехать в сторону Чемала утренним рейсом, занимающим около 2,5 часа пути, рискуешь потерять вдвое больше, стоя в пробке на Чуйском тракте – от аэропорта до Манжерока, а то и дальше.

Отдых в Горном Алтае / Фото: Ирина Герасимова

Чем заняться в Чемале?

Чемальский район – самый развитый и комфортабельный для туристов. Его отдыхающие открыли раньше других и начали обустраивать. Возможно, из-за особого мягкого климата и полного отсутствия комаров. Поэтому и базы здесь более современные, соответствующие придирчивым требованиям избалованных цивилизацией гостей.

Мы, например, арендовали модульный домик на берегу Катуни в самом начале села, обошелся он в 13 тыс. рублей за сутки на пятерых. Современный, красивый, хорошо оборудованный – оставил самые лучшие впечатления. Их несколько смазала удаленность от центра – часа 1,5 пешком, за такси – 350 рублей за машину, тогда как в центре и по близлежащим улицам – 250. И то – если повезет и удастся до них дозвониться.

"Это наша постоянная проблема, диспетчер почти никогда не берет трубку, заняты очень, наверное, туристов много, машины нарасхват", – объяснили жители.

Здесь много закусочных и ресторанчиков, но опять же, ближе к центру. Изучив отзывы на гугл-картах и в 2ГИС, мы выбрали ресторанчик "Сарлык". Уютное место с неплохой кухней. Средний чек – в районе 1-1,5 тыс. рублей на человека. Здесь удалось в первый раз попробовать мясо кош-агачского верблюда, сарлыка (горного яка. – Прим. ред.) и косули. Впрочем, некоторые блюда умудрились испортить майонезом или приготовили слишком жирными.

Вид на Катунь от памятника Кольке Снегиреву / Фото: Ирина Герасимова

В самом Чемале и его окрестностях много интересных экскурсий – обязательно нужно сходить до знаменитого острова Патмос с часовенкой на нем, пройти до Катунской ГЭС по козьей тропе – пока еще можно.

"Слышали, козью тропу хочет забрать себе епархия, не знаем уж, для каких целей. Боимся, маршрут могут вскоре прикрыть, а он так популярен", – поделились сельчане. Впрочем, эти опасения могут оказаться просто страхами местных жителей.

Сувениров в Чемале много, но покупать их, как и продукцию Алтая вроде меда и кедровых орешков, лучше в столице республики. Там в сувенирных магазинах, на рынках цены намного ниже – очищенный кедровый орех в вакуумной полукилограммовой упаковке можно купить за 1 тыс. рублей, это на 300-700 рублей дешевле, чем в туристических точках.

Еще одна из особенностей Чемала, как и многих других сел в турзоне, – расчет только наличными или переводом.

"Считаете, это мы сами придумали? Мы бы с радостью, но у нас тут один банк-монополист, который дерет бешеные проценты при использовании терминала. А цены взвинчивать мы не хотим, вы же, туристы, первые крик поднимете", – объяснили продавцы.

Экскурсии из Чемала предлагают практически по всем направлениям – к водопадам, местам силы, по Чуйскому тракту. Можно доехать даже до Телецкого озера или Марса в Кош-Агачском районе. Цены начинаются от 1,5 тыс. рублей и зависят от маршрута, транспорта, длительности и других составляющих.

Гид – всему голова

Большая часть нашей группы никогда раньше не была на Алтае, поэтому выбрали дневную экскурсию по Чуйскому тракту до Гейзерного озера близ Акташа в Улаганском районе с посещением самых интересных точек на маршруте: перевалов Семинского и Чике-Таман, слияния Чуи и Катуни, водопада Ширлак, Чуйского оленного камня и наскальных рисунков, Катунских террас, Цаплинского моста, Гейзерного озера и обзорных площадок по дороге.

Цаплинский мост / Фото: Ирина Герасимова

Экскурсия на комфортабельном микроавтобусе обошлась в 35 тыс. рублей. Нашли мы ее через районный чат в WhatsApp с экскурсоводами и сразу выделили среди десятков других. Автобус девятиместный, но плату брали за автомобиль и саму экскурсию с аттестованным гидом.

"Мы за эту же цену по этому маршруту недавно пару возили, вы платите не за число мест, а за весь автобус. Я аттестованный гид, профессионал. Будет безумно интересно", – обещала экскурсовод в переписке и показывала яркие фото.

Перед тем как сделать выбор, стоит поискать в интернете отзывы о гиде и качестве предоставляемых им услуг. Мы этого не сделали и в итоге весь день слушали обрывки сбивчивых рассказов, перескакивающих с одного на другое историй, советы "поискать на эту тему подробную информацию в интернете, это ведь так интересно".

Стоит и заранее подробно обговорить маршрут, чтобы не проехать интересные точки, созерцая их из окна, потому что "здесь совершенно негде припарковаться, да и времени мы уже так много потеряли".

Хотя получили мы и полезные советы. На Чике-Тамане, например, нас заранее предупредили, что покупать здесь алкогольные настойки или медовуху – опасно для здоровья, а аутентичные железные кружки дешевле будет заказать на маркетплейсах.

Доброжелательность и искреннее желание экскурсовода оставить самые лучшие впечатления несколько сгладили эти неприятные моменты. Но все же было дико слышать от профессионала про "синее-синее небо из-за разреженного воздуха в горах". Отсутствие четких системных знаний, неспособность ответить на самые простые вопросы также огорчали. Например, символическое значение коновязи у алтайского жилища, которую нам показывали в каждом населенном пункте, пришлось искать самостоятельно в интернете, как и легенду о гигантском синем быке, спускающемся с горы у села Малый Яломан в минуты большой опасности.

Село Малый Яломан / Фото: Ирина Герасимова

Невероятных алтайских пейзажей, особую атмосферу, дух Алтая это не испортило, и Чуйский тракт все так же оставался в числе красивейших дорог мира. Но хотелось бы получать за заплаченные деньги более качественные услуги.

Кстати, местное министерство туризма в прошлом году рапортовало об аттестации нескольких десятков гидов и экскурсоводов, они сдавали специальные квалификационные экзамены. В этом году работа продолжается. Возможно, появление по-настоящему профессиональных гидов здесь – дело времени.

Телецкое озеро – красивое и дорогое

Вернувшись в Чемал, через Горно-Алтайск мы отправились к Телецкому озеру. На этом направлении возникают еще большие сложности с транспортом, если передвигаешься не на своем автомобиле и, как мы, не можешь заказать стандартное такси из-за числа участников группы.

Транзитный автобус к Телецкому озеру уходит из Горно-Алтайска вечером, приезжает в Артыбаш уже после 20:00 часов. Это невыгодно, ведь проведенную на базе ночь приходится оплачивать по стоимости суток.

Утром можно уехать с автовокзала с частником – местный житель возит пассажиров за 600 рублей каждый день, отправление в 11:00 часов. Микроавтобус тесный и душный, на убитом Телецком тракте, ремонт которого очень медленно продолжается последние несколько лет, поездка – то еще испытание. Но выбирать не из чего.

"Позвоните дочери дяди Валеры, это водитель, она вам забронирует места. Если обратно поедете с ним же, выезд в 07:00 часов, автобус на полтора часа позже уходит", – рассказала хозяйка домика, когда мы бронировали жилье, и поделилась номером телефона.

Дядя Валера водителем оказался неконфликтным, всех пассажиров развез по турбазам. В начале дороги включил нам атмосферные алтайские песни. Правда, потом их сменил шансон.

Базы на Телецком не такие удобные и современные, как в Чемале. Но выбрать есть из чего – после размещения объявления с датами заезда (из-за бешеного спроса бронировать жилье на Алтае лучше тоже за месяц-два) телефон разрывается от предложений. Мы выбрали домик за 10 тыс. в сутки не на самом озере, а на Бии, вытекающей из него.

Из плюсов – близость банкомата, продуктовых магазинов и сувенирных лавок. Но вот до зоопарка и даже лодочных станций, с которых катера отправляются на экскурсии по озеру, далековато. Цены на такси в Артыбаше еще более дикие по сравнению с Чемалом – 500 рублей по селу (1000 – за микроавтобус).

Вершина горы Кокуя на Телецком озере / Фото: Ирина Герасимова

До главной местной достопримечательности – горы Кокуя, на вершину которой можно добраться на кресельном подъемнике, – около 7 км по дороге, кстати, ведущей мимо поворота к знаменитой пятизвездочной базе – Altay Village Teletskoe.

"База эта – премьера Михаила Мишустина, знаете такого? Он часто сюда отдыхать приезжает, тогда фээсбэшники и прочая охрана вокруг так и кишат. А дорога эта сильно разбитая из-за грузовиков, стройка там все продолжается, это на несколько лет, наверное. Мишустину-то на это все равно, он на вертолете летает", – уверял нас местный таксист, пока вез до подъемника (правда это или нет – мы не знаем, знаем только, что таксистам без баек и слухов работать не так интересно).

Из-за похожей на стиральную доску дороги путь занял 35-40 минут. Цена в одну сторону – 1,5 тыс. рублей на стандартной машине (2,5 тыс. – на микроавтобусе).

Резиденции важных персон в этих местах – не редкость. На незаповедном берегу Телецкого озера нам, например, показали особняк главы "Газпрома" Алексея Миллера. А основатель группы "Черкизово", бизнесмен Игорь Бабаев рядом со своей резиденцией в этом году начал строить отель в стиле королевских версальских дворцов.

Водные экскурсии на катерах – самое популярное развлечение Телецкого, 2,5 тыс. рублей с человека – по трем достопримечательностям с неизменным водопадом Корбу, по 3 тыс. – если достопримечательностей пять. Впрочем, две из них вам покажут издалека и вряд ли расскажут что-то интересное, особенно если водитель катера попадется молодой. Наш, например, даже не знал, что в Алтайском заповеднике есть приют для медвежат, потерявших мам. Сюда их везут со всей страны, адаптируют, а потом выпускают в тайгу.

Там, где катер причаливает к берегу, за проход на смотровую площадку или к водопаду придется заплатить 150-200 рублей, связь почти везде есть, но приветствуются наличные. На Корбу можно купить интересные сувениры, например, посох дождя. Он выполнен в традиционном этническом стиле и имеет долгий переливающийся звук, напоминающий дождь. Цена – 2 тыс. рублей.

Перекусить здесь можно за 1-1,5 тыс. рублей с человека. Большой популярностью пользуется жареный хариус, чебуреки с этой же рыбой, блинчики с домашними взбитыми сливками и ягодами, лакомство чок-чок, морсы и травяные чаи. Любителям напитков покрепче предложат до десятка вариантов домашней настойки – на кедровых орешках, меду, травах, имбире, ягодах.

Купаться в озере нельзя из-за ледяной воды, но в одном из комплексов Артыбаша оборудован открытый бассейн. За билет – 1 тыс. рублей, в стоимость входит использование шезлонгов, полотенца, раздевалок. Вода хлорированная, но теплая. Единственный минус – расположение на окраине села, добираться пешком сюда долго.

Вид с обзорной площадки на Телецкое озеро / Фото: Ирина Герасимова

Конные прогулки на Телецком длятся от одного до пяти часов. За 800 рублей вас покатают среди машин по центру села (придется отдельно заплатить за инструктора), а за 1,5 тыс. рублей (часовая экскурсия) доведут до обзорной площадки, профессионально проинструктируют и сопроводят без дополнительных расходов. Любителям бани за 1,5 тыс. рублей в час предложат ее традиционный вариант, обеспечат вениками и простынями. Некоторые базы предлагают чан с лекарственными травами на берегу озера – заказ минимум на два часа за 4,5 тыс. рублей.

На Алтай или не на Алтай?

Отдых на Алтае, несмотря на все минусы, конечно, прекрасен. Вот только цены тут выше гор – поездка обходится примерно как отпуск на море где-нибудь в Турции или во Вьетнаме. За неделю на пятерых, не считая стоимости перелета и сувениров, потратили около 250 тыс. рублей при самых скромных подсчетах.

"Когда отдаешь столько денег, ожидаешь и соответствующего качества в ответ. Пока что чаще разочаровываешься. Но это уже потихоньку начинает меняться. Появляются интересные модульные домики, чистые, уютные ресторанчики, да и гидов, действительно знающих историю и обычаи Алтая и искренне его любящих, – все больше", – говорят те, кто приезжает отдыхать в Горный уже много лет.

Что выбирать в итоге – каждый решит сам для себя. Мы на Алтае, например, не увидели еще много – Марс и Чуйскую степь, Улаганские озера, Кату-Ярык и Каменные грибы, Белуху… Придется вернуться.

Кстати, недавно новый руководитель республики Андрей Турчак рассказывал, что большая часть, порядка 70% гостиниц и гостевых домов, здесь работают по теневым схемам и оказывают услуги незаконно. Он обещал разобраться в этом вопросе и навести порядок в турсфере. Верим и ждем.

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба

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Он отметил, что каждый третий вопрос на встречах с местными жителями касается земельных отношений
НОВОСТИОбщество

Туризм Республика Алтай

Комментарии 42

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Гость

07:55:22 30-08-2024

мы это и так знаем

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Кхм...

08:11:58 30-08-2024

Делать там нефиг.

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Гость

16:20:50 30-08-2024

Кхм... (08:11:58 30-08-2024) Делать там нефиг.... ну тюленям конечно- у них лапки 😆

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кость

08:15:49 30-08-2024

Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика Алтай Вьетнамов и Турций?), с деньгами надо расстовоться весело), отдых же) и не скулить))

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Гость

08:53:54 30-08-2024

кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... " с деньгами надо расстовоться весело" - надо запомнить. Скажу это нашему бухгалтеру в день зарплаты. Посмеемся вместе...

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Гость

10:08:29 30-08-2024

Гость (08:53:54 30-08-2024) " с деньгами надо расстовоться весело" - надо запомнить. Ска... Пусть у него сплошное веселье и будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мусик

09:00:11 30-08-2024

кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... а зарабатывать потом и здоровьем.
несимметрично как-то.
может наоборот?

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Гость

14:07:11 30-08-2024

кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... Хуже, потому что моря во-первых нет, а во-вторых сервиса такого нет.

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Мусик

09:09:35 30-08-2024

"Придется вернуться".
вертушку покупайте и приезжайте.
дешевле выйдет

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Гость

09:14:07 30-08-2024

Понаехали...

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Гость

09:34:39 30-08-2024

Бизнес по русски. Нечего там делать. Такой бизнес-сервис нам не нужен. Пусть овец пасут, это их всё.

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Гость

09:45:57 30-08-2024

Раньше ( до 2022 ) ездили постоянно- пару раз в год . Объездили всё мэйнстримовское -не экстремалы-дальше Кур-кечу не забирались. Обходилось вполне себе бюджетно ( мы из Барнаула). Сейчас платить за то, цена чему тебе хорошо известна, в 4 -5 раз больше-нафиг не станем. Раз в год лучше в Тай на 2 недели или во Вьетнам . 100%

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ЯВА

09:53:47 30-08-2024

Без машины путешествовать по ГА это тот еще квест. Им бы там развивать прокат автомобилей, но до этого еще далеко.

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Гость

10:16:06 30-08-2024

В горном много интересных мест, на любой вкус и любой кошелек, кто то пешочком с палаткой любит, а кто то в номере с джакузи отдыхать. Спасибо автору за фото.

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Гость

10:16:21 30-08-2024

Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стремление увидеть весь Горный Алтай - это дорого, т.к. поездки влетают в копеечку. И бессмысленно - лучше уделить неделю одному месту. Например, Телецкое или район Чуйская степь. Выспаться, приготовить еду на костре из местных продуктов, встретить рассвет, полюбовать ся на закат в хорошей компании. Не спеша. А эти метания - посмотреть все красоты за 7 дней..Да я бы возненавидел всю эту суету - автобусы, гиды и мелькающие красоты

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Гость

10:43:29 30-08-2024

Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... Учитывая стоимость перелета, можно понять приезжих, их желание посмотреть как можно больше достопримечательностей. А выспаться они могут дома.

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Гость

10:57:35 30-08-2024

Гость (10:43:29 30-08-2024) Учитывая стоимость перелета, можно понять приезжих, их желан... Да мы много чего никогда не увидим - Южный Полюс не посетим. На Амазонке не поплаваем. Главное не то, что мы увидим все 7777 чудес света. Главное, что мы потом потом будем вспоминать. Послевкусие. И желание вернуться16

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Гость

11:08:42 30-08-2024

Гость (10:57:35 30-08-2024) Да мы много чего никогда не увидим - Южный Полюс не посетим... Многие и Горный никогда не видели и не увидят. Родившись в Барнауле, так и не удалось побывать в соседней Республике. Были планы посетить на пенсии - но теперь ещё более недоступно.

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Гость

17:09:28 30-08-2024

Гость (11:08:42 30-08-2024) Многие и Горный никогда не видели и не увидят. Родившись в Б... Просто вы никогда не хотели. Раньше туда все лето, начиная с мая, ездили частные группы за чисто символическую плату проводнику и водителю транспорта. Сплавы на катамаранах , подъемы, обзорные маршруты. Спокойно ездили дней на 10 без лишних трат на всякие изыски.

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Гость

12:28:56 30-08-2024

Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... На Телецком неделю? У вас от скуки крыша поедет. Алтай это переезды.

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Гость

15:53:14 30-08-2024

Гость (12:28:56 30-08-2024) На Телецком неделю? У вас от скуки крыша поедет. Алтай это п... Смотря где. На южном конце озера будет покруче и есть куда сходить безо всяких маршруток.

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Гость

10:24:58 31-08-2024

Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... Из местных продуктов это каких? Омуль мороженный блоками и продается как хариус. Или зелёные ранетки купленные у луноликих за проезд?

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Гость

10:48:09 30-08-2024

Одно и то же; денег надо много, сервиса почти нет.

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Гость

11:14:55 30-08-2024

Гость (10:48:09 30-08-2024) Одно и то же; денег надо много, сервиса почти нет.... Поход из Джазатора до Тюнгура обходится около 100т.руб. на человека , сервиса 0, но желающие есть ))

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Гость

11:09:57 30-08-2024

В принципе, ничего особенного. Старые , осыпавшиеся горы, вода и нищета на пару с неустроенностью. Плюс жадность местных. За пару- тройку месяцев запастись на год.

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Гость

11:20:08 30-08-2024

Гость (11:09:57 30-08-2024) В принципе, ничего особенного. Старые , осыпавшиеся горы, в... Да, горы уже старые..Будем искать новые. Или у застройщика закажем: все равно застройщику куда-то нужно строительный мусор складывать

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Гость

11:42:44 30-08-2024

В статье всё верно расписано: цены не соответствуют текущему уровню сервиса. Единственное, считаю необходимым дополнить вышеизложенное мнение: раньше ещё хуже было. Сервиса в принципе никакого не было. Турбазы 2 десятка лет назад, это максимум фанерные скворечники с удобствами на улице. Правда и денег это стоило немного. Первой приличного уровне турбазой стала Алтика. Тогда многие впервые увидели, что в Горном может быть комфортабельно. Санатории типа Марьина острова и Короны Сибири можно считать порождением советских профилакториев, к сервису отношения не имеющих. И только потом появились Алтай-Вилладж, Космос Алтай Резорт и, наконец, Манжерок. Цены там действительно рассчитаны на обеспеченную публику. Но там и сервис на уровне. А все, что эконо-класс в Горном - полное несоответствие цены и качества сервиса. Вот и выходит, что сейчас для качественного отдыха в Горном необходимо планировать расходы на уровне хороших пятёрок в Турции.

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Гость

11:47:04 30-08-2024

В Чемале есть рейсовые автобусы,аж три маршрута,в Элекмонар,Турсиб,Усть Сема расписание есть на автовокзале.А на такси там,да,не накатаешься за такие цены.

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Гость

12:03:00 30-08-2024

какие-то записки лохушки. путешествовали сами на своем паджеро, всякие эти затраты - высосано из пальца тем, у кого мозга нет открыть карту и самой сходит на площадку эту обзорную , к примеру. за 10 000 3,5 ч экскурсия индивидуальная на катере по озеру, 3 водопада , купание, место падения метеорита. вчетвером мы очень круто съездили. неделя телецкого если заказывать с марта номера то за номер-сьют по 6000 сут. Бензин по клубной карте с оптовой покупкой по 46 р/литр

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Ирина

12:16:48 30-08-2024

Весь Горный давно уже под богатые морды Москвы переделали. Простым людям таи не светит. Когда ж нажрутся только

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Гость

12:49:16 30-08-2024

Ирина (12:16:48 30-08-2024) Весь Горный давно уже под богатые морды Москвы переделали. П... по всей видимости у вас нищая барнаульская морда?

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Гость

13:42:02 30-08-2024

Гость (12:49:16 30-08-2024) по всей видимости у вас нищая барнаульская морда?... Так у вас тоже такая же барнаульская!)))

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Гость

13:34:55 30-08-2024

За такие деньги уж лучше смотаться на берег южного забугорного моря в Турцию или еще куда. И сервис, и удовольствие. Тем более билеты в сезон даже на поезд превышают среднюю месячную зарплату.

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Гость

15:21:40 30-08-2024

Мы любим отдыхать на Бии,на самом берегу в тихой уютной деревеньке, не дорого . а сьездить посмотреть водопады и вернуться
Обратно. Везде цветы и огород . вода теплая в реке и тишина

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Гость

21:18:07 30-08-2024

Первый раз поехала в Горный Алтай! Просто, шок! Все нереально дорого! Даже, чтобы зайти на озеро, заплати 800 рубл. с человека. Семья с 2 детьми должна заплатить 3200 за одно посещение..

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Гость

00:47:56 31-08-2024

Читаю отзывы и диву даюсь,один негатив.Кто зачем едет видимо.Мы не заморачивались,купили автотур за 32 700₽,на своей машине доехали из Тюмени до д.Аскат Чемальскогор-на,машину оставили на базе,и 5 дней ездили по экскурсиям с замечательным гидом на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.В путевку входили завтраки,оплата за все экскурсии(Манжерок,водопад Чечкыш,Гейзерное озеро,Орактойский мост,зубы дракона,перевалы Семинский и Чеки-Таман,Марс,Яломанская дуга,слияние Чуи и Катуни и ещё несколько мест,не входящих в маршруты) и проживание в летних домиках.Обедали по ходу маршрута,но в хороших кафе или столовых,средний чек 700₽,в конце дня заезжали в магазин,и на базе уже сами готовили ужин(в домике была даже оборудована кухня)У меня о поездке остались только яркие и незабываемо-прекрасные впечатления!И как хорошо,что не всё ещё там захвачено цивилизацией,есть такие места с первозданной природой,что хочется слиться с этой красотой и очистить свои мысли и душу,напитаться этим чистейшим воздухом,этими красками до следующей поездки.

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Илдус

17:26:43 31-08-2024

На такую толпу машину надо арендовать, лучше в Бийск как мы.

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Татьяна...

18:39:48 31-08-2024

Уже 7 лет путешествуем по Горному Алтаю...практически везде побывали...и не надоедает...😜 верный друг " Уаз Патриот" ..везде пройдёт...☝️

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Гость

20:07:47 31-08-2024

Татьяна... (18:39:48 31-08-2024) Уже 7 лет путешествуем по Горному Алтаю...практически везде ... У вас супруга или отца не Алексеем звать?

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Сергей

07:44:42 01-09-2024

Описанное это не Алтай а дорогой предбанник...

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Натали

10:27:45 01-09-2024

Если так всё плохо, зачем же прутся на Алтай, ездили бы в другие места и отдыхали с комфортом

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Наташа

22:30:37 02-09-2024

Добрый день! Не могли бы, пожалуйста, поделиться телефоном, по которому можно записаться на рейс к дяде Валере?

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