А цены выше гор! Путевые заметки туристки, побывавшей в Горном Алтае
Недавно новый руководитель республики Андрей Турчак обещал навести порядок в турсфере. Верим и ждем
30 августа 2024, 07:15, ИА Амител
Горный Алтай всегда был одним из любимейших мест отдыха у сибиряков, особенно у жителей Алтайского края и Новосибирской области. С введением санкций и ограничений возможности поездок за границу в республику хлынули толпы отдыхающих со всей страны.
Сейчас на Алтае VIP-отдых в пятизвездочных отелях за баснословные деньги соседствует с чуть более экономичным во множащихся по берегам Катуни и Телецкого озера глэмпингах и туристических базах. В экономсекторе сервис до сих пор чаще всего оставляет желать лучшего, а цены на проживание и экскурсии ощутимо кусаются.
Во сколько обходится в этом сезоне отдых в новом, как его уже окрестили, туристическом центре России, что ни в коем случае нельзя покупать на базарчиках на перевалах, почему важны рекомендации, а не заманчивая цена или яркие фото – на собственном опыте выяснял корреспондент amic.ru.
Перелет и отправная точка
Перелет из Москвы в Горно-Алтайск и обратно (как это было у нас), если не покупать билеты за три-четыре месяца до поездки, намного дешевле обходится с пересадкой в Новосибирске – в пределах 33 тыс. рублей на человека. Лучше, конечно, сделать это заранее и сэкономить 8-10 тыс., а то и больше. Путешествующим семьям с подростками билеты обойдутся немного дешевле – у одной из авиакомпаний предусмотрен семейный тариф.
Если у вас не запланирован прямой трансфер на турбазу, лучше вызвать в аэропорт "Яндекс Такси". После памятной стычки владельца аэропорта Германа Грефа с частными извозчиками их в районе аэровокзала найти проблематично, а оставшиеся "дерут" с прилетевших баснословные деньги: с нашей компании – пять человек – запросили 1,5 тыс., тогда как цена в "Яндексе" – около 350 рублей за машину.
В самом Горно-Алтайске делать особенно нечего – внимания заслуживает музей со знаменитой мумией принцессы Укока, показывать которую, впрочем, будут теперь только в сентябре. Есть несколько интересных сувенирных магазинчиков, обзорная площадка на горе Тугая, можно прогуляться по Тропе здоровья на гору Комсомолка.
Но лучше не терять время и деньги на ночевку в городе, а сразу отправиться к месту отдыха. Цена за номер в хостелах или отелях Горно-Алтайска начинается в среднем от 1,5 тыс. рублей. Мы останавливались у знакомых, поэтому городской гостиничный сервис оценить не удалось.
Зато когда утром попробовали вызвать такси, чтобы попасть на рейс до Чемала, уходящий с автовокзала в 06:25, не смогли найти в приложении ни одной машины, автобусы же здесь (с ними в городе вообще большие проблемы) начинают ходить только в начале седьмого. Цена за билет до Чемала (без багажа) – 450-550 рублей в зависимости от времени рейса. Большинство автобусов – транзитные, из Новосибирска или Барнаула, поэтому часто билетов нет.
"Проблема с автобусами по городу и пригороду у нас длится уже довольно давно. Водители ушли работать в "Манжерок", поэтому уже несколько раз сокращали и число автобусов на маршрутах, и какие-то направления оптимизируют. Часто опаздываем на работу. Что будет, когда школа начнется, вообще непонятно", – рассказала горожанка, тоже безуспешно дожидающаяся транспорт на остановке.
Важный момент: если не выехать в сторону Чемала утренним рейсом, занимающим около 2,5 часа пути, рискуешь потерять вдвое больше, стоя в пробке на Чуйском тракте – от аэропорта до Манжерока, а то и дальше.
Чем заняться в Чемале?
Чемальский район – самый развитый и комфортабельный для туристов. Его отдыхающие открыли раньше других и начали обустраивать. Возможно, из-за особого мягкого климата и полного отсутствия комаров. Поэтому и базы здесь более современные, соответствующие придирчивым требованиям избалованных цивилизацией гостей.
Мы, например, арендовали модульный домик на берегу Катуни в самом начале села, обошелся он в 13 тыс. рублей за сутки на пятерых. Современный, красивый, хорошо оборудованный – оставил самые лучшие впечатления. Их несколько смазала удаленность от центра – часа 1,5 пешком, за такси – 350 рублей за машину, тогда как в центре и по близлежащим улицам – 250. И то – если повезет и удастся до них дозвониться.
"Это наша постоянная проблема, диспетчер почти никогда не берет трубку, заняты очень, наверное, туристов много, машины нарасхват", – объяснили жители.
Здесь много закусочных и ресторанчиков, но опять же, ближе к центру. Изучив отзывы на гугл-картах и в 2ГИС, мы выбрали ресторанчик "Сарлык". Уютное место с неплохой кухней. Средний чек – в районе 1-1,5 тыс. рублей на человека. Здесь удалось в первый раз попробовать мясо кош-агачского верблюда, сарлыка (горного яка. – Прим. ред.) и косули. Впрочем, некоторые блюда умудрились испортить майонезом или приготовили слишком жирными.
В самом Чемале и его окрестностях много интересных экскурсий – обязательно нужно сходить до знаменитого острова Патмос с часовенкой на нем, пройти до Катунской ГЭС по козьей тропе – пока еще можно.
"Слышали, козью тропу хочет забрать себе епархия, не знаем уж, для каких целей. Боимся, маршрут могут вскоре прикрыть, а он так популярен", – поделились сельчане. Впрочем, эти опасения могут оказаться просто страхами местных жителей.
Сувениров в Чемале много, но покупать их, как и продукцию Алтая вроде меда и кедровых орешков, лучше в столице республики. Там в сувенирных магазинах, на рынках цены намного ниже – очищенный кедровый орех в вакуумной полукилограммовой упаковке можно купить за 1 тыс. рублей, это на 300-700 рублей дешевле, чем в туристических точках.
Еще одна из особенностей Чемала, как и многих других сел в турзоне, – расчет только наличными или переводом.
"Считаете, это мы сами придумали? Мы бы с радостью, но у нас тут один банк-монополист, который дерет бешеные проценты при использовании терминала. А цены взвинчивать мы не хотим, вы же, туристы, первые крик поднимете", – объяснили продавцы.
Экскурсии из Чемала предлагают практически по всем направлениям – к водопадам, местам силы, по Чуйскому тракту. Можно доехать даже до Телецкого озера или Марса в Кош-Агачском районе. Цены начинаются от 1,5 тыс. рублей и зависят от маршрута, транспорта, длительности и других составляющих.
Гид – всему голова
Большая часть нашей группы никогда раньше не была на Алтае, поэтому выбрали дневную экскурсию по Чуйскому тракту до Гейзерного озера близ Акташа в Улаганском районе с посещением самых интересных точек на маршруте: перевалов Семинского и Чике-Таман, слияния Чуи и Катуни, водопада Ширлак, Чуйского оленного камня и наскальных рисунков, Катунских террас, Цаплинского моста, Гейзерного озера и обзорных площадок по дороге.
Экскурсия на комфортабельном микроавтобусе обошлась в 35 тыс. рублей. Нашли мы ее через районный чат в WhatsApp с экскурсоводами и сразу выделили среди десятков других. Автобус девятиместный, но плату брали за автомобиль и саму экскурсию с аттестованным гидом.
"Мы за эту же цену по этому маршруту недавно пару возили, вы платите не за число мест, а за весь автобус. Я аттестованный гид, профессионал. Будет безумно интересно", – обещала экскурсовод в переписке и показывала яркие фото.
Перед тем как сделать выбор, стоит поискать в интернете отзывы о гиде и качестве предоставляемых им услуг. Мы этого не сделали и в итоге весь день слушали обрывки сбивчивых рассказов, перескакивающих с одного на другое историй, советы "поискать на эту тему подробную информацию в интернете, это ведь так интересно".
Стоит и заранее подробно обговорить маршрут, чтобы не проехать интересные точки, созерцая их из окна, потому что "здесь совершенно негде припарковаться, да и времени мы уже так много потеряли".
Хотя получили мы и полезные советы. На Чике-Тамане, например, нас заранее предупредили, что покупать здесь алкогольные настойки или медовуху – опасно для здоровья, а аутентичные железные кружки дешевле будет заказать на маркетплейсах.
Доброжелательность и искреннее желание экскурсовода оставить самые лучшие впечатления несколько сгладили эти неприятные моменты. Но все же было дико слышать от профессионала про "синее-синее небо из-за разреженного воздуха в горах". Отсутствие четких системных знаний, неспособность ответить на самые простые вопросы также огорчали. Например, символическое значение коновязи у алтайского жилища, которую нам показывали в каждом населенном пункте, пришлось искать самостоятельно в интернете, как и легенду о гигантском синем быке, спускающемся с горы у села Малый Яломан в минуты большой опасности.
Невероятных алтайских пейзажей, особую атмосферу, дух Алтая это не испортило, и Чуйский тракт все так же оставался в числе красивейших дорог мира. Но хотелось бы получать за заплаченные деньги более качественные услуги.
Кстати, местное министерство туризма в прошлом году рапортовало об аттестации нескольких десятков гидов и экскурсоводов, они сдавали специальные квалификационные экзамены. В этом году работа продолжается. Возможно, появление по-настоящему профессиональных гидов здесь – дело времени.
Телецкое озеро – красивое и дорогое
Вернувшись в Чемал, через Горно-Алтайск мы отправились к Телецкому озеру. На этом направлении возникают еще большие сложности с транспортом, если передвигаешься не на своем автомобиле и, как мы, не можешь заказать стандартное такси из-за числа участников группы.
Транзитный автобус к Телецкому озеру уходит из Горно-Алтайска вечером, приезжает в Артыбаш уже после 20:00 часов. Это невыгодно, ведь проведенную на базе ночь приходится оплачивать по стоимости суток.
Утром можно уехать с автовокзала с частником – местный житель возит пассажиров за 600 рублей каждый день, отправление в 11:00 часов. Микроавтобус тесный и душный, на убитом Телецком тракте, ремонт которого очень медленно продолжается последние несколько лет, поездка – то еще испытание. Но выбирать не из чего.
"Позвоните дочери дяди Валеры, это водитель, она вам забронирует места. Если обратно поедете с ним же, выезд в 07:00 часов, автобус на полтора часа позже уходит", – рассказала хозяйка домика, когда мы бронировали жилье, и поделилась номером телефона.
Дядя Валера водителем оказался неконфликтным, всех пассажиров развез по турбазам. В начале дороги включил нам атмосферные алтайские песни. Правда, потом их сменил шансон.
Базы на Телецком не такие удобные и современные, как в Чемале. Но выбрать есть из чего – после размещения объявления с датами заезда (из-за бешеного спроса бронировать жилье на Алтае лучше тоже за месяц-два) телефон разрывается от предложений. Мы выбрали домик за 10 тыс. в сутки не на самом озере, а на Бии, вытекающей из него.
Из плюсов – близость банкомата, продуктовых магазинов и сувенирных лавок. Но вот до зоопарка и даже лодочных станций, с которых катера отправляются на экскурсии по озеру, далековато. Цены на такси в Артыбаше еще более дикие по сравнению с Чемалом – 500 рублей по селу (1000 – за микроавтобус).
До главной местной достопримечательности – горы Кокуя, на вершину которой можно добраться на кресельном подъемнике, – около 7 км по дороге, кстати, ведущей мимо поворота к знаменитой пятизвездочной базе – Altay Village Teletskoe.
"База эта – премьера Михаила Мишустина, знаете такого? Он часто сюда отдыхать приезжает, тогда фээсбэшники и прочая охрана вокруг так и кишат. А дорога эта сильно разбитая из-за грузовиков, стройка там все продолжается, это на несколько лет, наверное. Мишустину-то на это все равно, он на вертолете летает", – уверял нас местный таксист, пока вез до подъемника (правда это или нет – мы не знаем, знаем только, что таксистам без баек и слухов работать не так интересно).
Из-за похожей на стиральную доску дороги путь занял 35-40 минут. Цена в одну сторону – 1,5 тыс. рублей на стандартной машине (2,5 тыс. – на микроавтобусе).
Резиденции важных персон в этих местах – не редкость. На незаповедном берегу Телецкого озера нам, например, показали особняк главы "Газпрома" Алексея Миллера. А основатель группы "Черкизово", бизнесмен Игорь Бабаев рядом со своей резиденцией в этом году начал строить отель в стиле королевских версальских дворцов.
Водные экскурсии на катерах – самое популярное развлечение Телецкого, 2,5 тыс. рублей с человека – по трем достопримечательностям с неизменным водопадом Корбу, по 3 тыс. – если достопримечательностей пять. Впрочем, две из них вам покажут издалека и вряд ли расскажут что-то интересное, особенно если водитель катера попадется молодой. Наш, например, даже не знал, что в Алтайском заповеднике есть приют для медвежат, потерявших мам. Сюда их везут со всей страны, адаптируют, а потом выпускают в тайгу.
Там, где катер причаливает к берегу, за проход на смотровую площадку или к водопаду придется заплатить 150-200 рублей, связь почти везде есть, но приветствуются наличные. На Корбу можно купить интересные сувениры, например, посох дождя. Он выполнен в традиционном этническом стиле и имеет долгий переливающийся звук, напоминающий дождь. Цена – 2 тыс. рублей.
Перекусить здесь можно за 1-1,5 тыс. рублей с человека. Большой популярностью пользуется жареный хариус, чебуреки с этой же рыбой, блинчики с домашними взбитыми сливками и ягодами, лакомство чок-чок, морсы и травяные чаи. Любителям напитков покрепче предложат до десятка вариантов домашней настойки – на кедровых орешках, меду, травах, имбире, ягодах.
Купаться в озере нельзя из-за ледяной воды, но в одном из комплексов Артыбаша оборудован открытый бассейн. За билет – 1 тыс. рублей, в стоимость входит использование шезлонгов, полотенца, раздевалок. Вода хлорированная, но теплая. Единственный минус – расположение на окраине села, добираться пешком сюда долго.
Конные прогулки на Телецком длятся от одного до пяти часов. За 800 рублей вас покатают среди машин по центру села (придется отдельно заплатить за инструктора), а за 1,5 тыс. рублей (часовая экскурсия) доведут до обзорной площадки, профессионально проинструктируют и сопроводят без дополнительных расходов. Любителям бани за 1,5 тыс. рублей в час предложат ее традиционный вариант, обеспечат вениками и простынями. Некоторые базы предлагают чан с лекарственными травами на берегу озера – заказ минимум на два часа за 4,5 тыс. рублей.
На Алтай или не на Алтай?
Отдых на Алтае, несмотря на все минусы, конечно, прекрасен. Вот только цены тут выше гор – поездка обходится примерно как отпуск на море где-нибудь в Турции или во Вьетнаме. За неделю на пятерых, не считая стоимости перелета и сувениров, потратили около 250 тыс. рублей при самых скромных подсчетах.
"Когда отдаешь столько денег, ожидаешь и соответствующего качества в ответ. Пока что чаще разочаровываешься. Но это уже потихоньку начинает меняться. Появляются интересные модульные домики, чистые, уютные ресторанчики, да и гидов, действительно знающих историю и обычаи Алтая и искренне его любящих, – все больше", – говорят те, кто приезжает отдыхать в Горный уже много лет.
Что выбирать в итоге – каждый решит сам для себя. Мы на Алтае, например, не увидели еще много – Марс и Чуйскую степь, Улаганские озера, Кату-Ярык и Каменные грибы, Белуху… Придется вернуться.
Кстати, недавно новый руководитель республики Андрей Турчак рассказывал, что большая часть, порядка 70% гостиниц и гостевых домов, здесь работают по теневым схемам и оказывают услуги незаконно. Он обещал разобраться в этом вопросе и навести порядок в турсфере. Верим и ждем.
07:55:22 30-08-2024
мы это и так знаем
08:11:58 30-08-2024
Делать там нефиг.
16:20:50 30-08-2024
Кхм... (08:11:58 30-08-2024) Делать там нефиг.... ну тюленям конечно- у них лапки 😆
08:15:49 30-08-2024
Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика Алтай Вьетнамов и Турций?), с деньгами надо расстовоться весело), отдых же) и не скулить))
08:53:54 30-08-2024
кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... " с деньгами надо расстовоться весело" - надо запомнить. Скажу это нашему бухгалтеру в день зарплаты. Посмеемся вместе...
10:08:29 30-08-2024
Гость (08:53:54 30-08-2024) " с деньгами надо расстовоться весело" - надо запомнить. Ска... Пусть у него сплошное веселье и будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09:00:11 30-08-2024
кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... а зарабатывать потом и здоровьем.
несимметрично как-то.
может наоборот?
14:07:11 30-08-2024
кость (08:15:49 30-08-2024) Лучше гор могут быть только степи)), а чем хуже республика А... Хуже, потому что моря во-первых нет, а во-вторых сервиса такого нет.
09:09:35 30-08-2024
"Придется вернуться".
вертушку покупайте и приезжайте.
дешевле выйдет
09:14:07 30-08-2024
Понаехали...
09:34:39 30-08-2024
Бизнес по русски. Нечего там делать. Такой бизнес-сервис нам не нужен. Пусть овец пасут, это их всё.
09:45:57 30-08-2024
Раньше ( до 2022 ) ездили постоянно- пару раз в год . Объездили всё мэйнстримовское -не экстремалы-дальше Кур-кечу не забирались. Обходилось вполне себе бюджетно ( мы из Барнаула). Сейчас платить за то, цена чему тебе хорошо известна, в 4 -5 раз больше-нафиг не станем. Раз в год лучше в Тай на 2 недели или во Вьетнам . 100%
09:53:47 30-08-2024
Без машины путешествовать по ГА это тот еще квест. Им бы там развивать прокат автомобилей, но до этого еще далеко.
10:16:06 30-08-2024
В горном много интересных мест, на любой вкус и любой кошелек, кто то пешочком с палаткой любит, а кто то в номере с джакузи отдыхать. Спасибо автору за фото.
10:16:21 30-08-2024
Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стремление увидеть весь Горный Алтай - это дорого, т.к. поездки влетают в копеечку. И бессмысленно - лучше уделить неделю одному месту. Например, Телецкое или район Чуйская степь. Выспаться, приготовить еду на костре из местных продуктов, встретить рассвет, полюбовать ся на закат в хорошей компании. Не спеша. А эти метания - посмотреть все красоты за 7 дней..Да я бы возненавидел всю эту суету - автобусы, гиды и мелькающие красоты
10:43:29 30-08-2024
Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... Учитывая стоимость перелета, можно понять приезжих, их желание посмотреть как можно больше достопримечательностей. А выспаться они могут дома.
10:57:35 30-08-2024
Гость (10:43:29 30-08-2024) Учитывая стоимость перелета, можно понять приезжих, их желан... Да мы много чего никогда не увидим - Южный Полюс не посетим. На Амазонке не поплаваем. Главное не то, что мы увидим все 7777 чудес света. Главное, что мы потом потом будем вспоминать. Послевкусие. И желание вернуться16
11:08:42 30-08-2024
Гость (10:57:35 30-08-2024) Да мы много чего никогда не увидим - Южный Полюс не посетим... Многие и Горный никогда не видели и не увидят. Родившись в Барнауле, так и не удалось побывать в соседней Республике. Были планы посетить на пенсии - но теперь ещё более недоступно.
17:09:28 30-08-2024
Гость (11:08:42 30-08-2024) Многие и Горный никогда не видели и не увидят. Родившись в Б... Просто вы никогда не хотели. Раньше туда все лето, начиная с мая, ездили частные группы за чисто символическую плату проводнику и водителю транспорта. Сплавы на катамаранах , подъемы, обзорные маршруты. Спокойно ездили дней на 10 без лишних трат на всякие изыски.
12:28:56 30-08-2024
Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... На Телецком неделю? У вас от скуки крыша поедет. Алтай это переезды.
15:53:14 30-08-2024
Гость (12:28:56 30-08-2024) На Телецком неделю? У вас от скуки крыша поедет. Алтай это п... Смотря где. На южном конце озера будет покруче и есть куда сходить безо всяких маршруток.
10:24:58 31-08-2024
Гость (10:16:21 30-08-2024) Мне такой отдых совсем не нравится как описано в статье. Стр... Из местных продуктов это каких? Омуль мороженный блоками и продается как хариус. Или зелёные ранетки купленные у луноликих за проезд?
10:48:09 30-08-2024
Одно и то же; денег надо много, сервиса почти нет.
11:14:55 30-08-2024
Гость (10:48:09 30-08-2024) Одно и то же; денег надо много, сервиса почти нет.... Поход из Джазатора до Тюнгура обходится около 100т.руб. на человека , сервиса 0, но желающие есть ))
11:09:57 30-08-2024
В принципе, ничего особенного. Старые , осыпавшиеся горы, вода и нищета на пару с неустроенностью. Плюс жадность местных. За пару- тройку месяцев запастись на год.
11:20:08 30-08-2024
Гость (11:09:57 30-08-2024) В принципе, ничего особенного. Старые , осыпавшиеся горы, в... Да, горы уже старые..Будем искать новые. Или у застройщика закажем: все равно застройщику куда-то нужно строительный мусор складывать
11:42:44 30-08-2024
В статье всё верно расписано: цены не соответствуют текущему уровню сервиса. Единственное, считаю необходимым дополнить вышеизложенное мнение: раньше ещё хуже было. Сервиса в принципе никакого не было. Турбазы 2 десятка лет назад, это максимум фанерные скворечники с удобствами на улице. Правда и денег это стоило немного. Первой приличного уровне турбазой стала Алтика. Тогда многие впервые увидели, что в Горном может быть комфортабельно. Санатории типа Марьина острова и Короны Сибири можно считать порождением советских профилакториев, к сервису отношения не имеющих. И только потом появились Алтай-Вилладж, Космос Алтай Резорт и, наконец, Манжерок. Цены там действительно рассчитаны на обеспеченную публику. Но там и сервис на уровне. А все, что эконо-класс в Горном - полное несоответствие цены и качества сервиса. Вот и выходит, что сейчас для качественного отдыха в Горном необходимо планировать расходы на уровне хороших пятёрок в Турции.
11:47:04 30-08-2024
В Чемале есть рейсовые автобусы,аж три маршрута,в Элекмонар,Турсиб,Усть Сема расписание есть на автовокзале.А на такси там,да,не накатаешься за такие цены.
12:03:00 30-08-2024
какие-то записки лохушки. путешествовали сами на своем паджеро, всякие эти затраты - высосано из пальца тем, у кого мозга нет открыть карту и самой сходит на площадку эту обзорную , к примеру. за 10 000 3,5 ч экскурсия индивидуальная на катере по озеру, 3 водопада , купание, место падения метеорита. вчетвером мы очень круто съездили. неделя телецкого если заказывать с марта номера то за номер-сьют по 6000 сут. Бензин по клубной карте с оптовой покупкой по 46 р/литр
12:16:48 30-08-2024
Весь Горный давно уже под богатые морды Москвы переделали. Простым людям таи не светит. Когда ж нажрутся только
12:49:16 30-08-2024
Ирина (12:16:48 30-08-2024) Весь Горный давно уже под богатые морды Москвы переделали. П... по всей видимости у вас нищая барнаульская морда?
13:42:02 30-08-2024
Гость (12:49:16 30-08-2024) по всей видимости у вас нищая барнаульская морда?... Так у вас тоже такая же барнаульская!)))
13:34:55 30-08-2024
За такие деньги уж лучше смотаться на берег южного забугорного моря в Турцию или еще куда. И сервис, и удовольствие. Тем более билеты в сезон даже на поезд превышают среднюю месячную зарплату.
15:21:40 30-08-2024
Мы любим отдыхать на Бии,на самом берегу в тихой уютной деревеньке, не дорого . а сьездить посмотреть водопады и вернуться
Обратно. Везде цветы и огород . вода теплая в реке и тишина
21:18:07 30-08-2024
Первый раз поехала в Горный Алтай! Просто, шок! Все нереально дорого! Даже, чтобы зайти на озеро, заплати 800 рубл. с человека. Семья с 2 детьми должна заплатить 3200 за одно посещение..
00:47:56 31-08-2024
Читаю отзывы и диву даюсь,один негатив.Кто зачем едет видимо.Мы не заморачивались,купили автотур за 32 700₽,на своей машине доехали из Тюмени до д.Аскат Чемальскогор-на,машину оставили на базе,и 5 дней ездили по экскурсиям с замечательным гидом на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.В путевку входили завтраки,оплата за все экскурсии(Манжерок,водопад Чечкыш,Гейзерное озеро,Орактойский мост,зубы дракона,перевалы Семинский и Чеки-Таман,Марс,Яломанская дуга,слияние Чуи и Катуни и ещё несколько мест,не входящих в маршруты) и проживание в летних домиках.Обедали по ходу маршрута,но в хороших кафе или столовых,средний чек 700₽,в конце дня заезжали в магазин,и на базе уже сами готовили ужин(в домике была даже оборудована кухня)У меня о поездке остались только яркие и незабываемо-прекрасные впечатления!И как хорошо,что не всё ещё там захвачено цивилизацией,есть такие места с первозданной природой,что хочется слиться с этой красотой и очистить свои мысли и душу,напитаться этим чистейшим воздухом,этими красками до следующей поездки.
17:26:43 31-08-2024
На такую толпу машину надо арендовать, лучше в Бийск как мы.
18:39:48 31-08-2024
Уже 7 лет путешествуем по Горному Алтаю...практически везде побывали...и не надоедает...😜 верный друг " Уаз Патриот" ..везде пройдёт...☝️
20:07:47 31-08-2024
Татьяна... (18:39:48 31-08-2024) Уже 7 лет путешествуем по Горному Алтаю...практически везде ... У вас супруга или отца не Алексеем звать?
07:44:42 01-09-2024
Описанное это не Алтай а дорогой предбанник...
10:27:45 01-09-2024
Если так всё плохо, зачем же прутся на Алтай, ездили бы в другие места и отдыхали с комфортом
22:30:37 02-09-2024
Добрый день! Не могли бы, пожалуйста, поделиться телефоном, по которому можно записаться на рейс к дяде Валере?