Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона за неудаление информации

Мессенджер признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП

15 октября 2024, 22:37, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram за то, что он не удалил запрещенную информацию. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Telegram Messenger Inc. был признан виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. В этой статье говорится о том, что владелец сайта должен удалять информацию, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Суд обязал компанию выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Ранее вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов рассказал о том, что сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы в России.