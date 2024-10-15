Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона за неудаление информации
Мессенджер признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП
15 октября 2024, 22:37, ИА Амител
В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram за то, что он не удалил запрещенную информацию. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Telegram Messenger Inc. был признан виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. В этой статье говорится о том, что владелец сайта должен удалять информацию, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Суд обязал компанию выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.
Ранее вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов рассказал о том, что сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы в России.
22:41:06 15-10-2024
Снова будут блокировать? Хотя мне всё равно я им не пользуюсь.
08:54:18 16-10-2024
А жаловаться они не пробовали на контент? Там есть кнопочка такая...
16:14:42 16-10-2024
Дюша (08:54:18 16-10-2024) А жаловаться они не пробовали на контент? Там есть кнопочка ... его недавно поставили, а удаление это процедура не мгновенная
10:21:48 16-10-2024
Осталось только взыскать, вот тут начинаются проблемы