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Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона за неудаление информации

Мессенджер признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП

15 октября 2024, 22:37, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1205147

В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram за то, что он не удалил запрещенную информацию. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Telegram Messenger Inc. был признан виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. В этой статье говорится о том, что владелец сайта должен удалять информацию, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Суд обязал компанию выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Ранее вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов рассказал о том, что сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы в России.

суд соцсети

Комментарии 4

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Гость

22:41:06 15-10-2024

Снова будут блокировать? Хотя мне всё равно я им не пользуюсь.

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Дюша

08:54:18 16-10-2024

А жаловаться они не пробовали на контент? Там есть кнопочка такая...

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Гость

16:14:42 16-10-2024

Дюша (08:54:18 16-10-2024) А жаловаться они не пробовали на контент? Там есть кнопочка ... его недавно поставили, а удаление это процедура не мгновенная

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Гость

10:21:48 16-10-2024

Осталось только взыскать, вот тут начинаются проблемы

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