Суд оставил под домашним арестом водителя, насмерть сбившего студентку в Рубцовске

Мужчина был несогласен с решением суда

15 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

14 ноября в Алтайском краевом суде состоялось обжалование решения Рубцовского городского суда по мере пресечения для водителя BMW, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Алтайского краевого суда.

Согласно решению суда, 22-летний рубцовчанин останется под домашним арестом.

Напомним, что авария случилась 24 октября. Водитель иномарки наехал на студентку на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась, а водителя задержали позднее. Им оказался 22-летний местный житель.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Рубцовский городской суд избрал для парня меру пресечения в виде домашнего ареста.