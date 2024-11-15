Суд оставил под домашним арестом водителя, насмерть сбившего студентку в Рубцовске
Мужчина был несогласен с решением суда
15 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
14 ноября в Алтайском краевом суде состоялось обжалование решения Рубцовского городского суда по мере пресечения для водителя BMW, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Алтайского краевого суда.
Согласно решению суда, 22-летний рубцовчанин останется под домашним арестом.
Напомним, что авария случилась 24 октября. Водитель иномарки наехал на студентку на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась, а водителя задержали позднее. Им оказался 22-летний местный житель.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Рубцовский городской суд избрал для парня меру пресечения в виде домашнего ареста.
11:19:00 15-11-2024
а чёй-то не согласен? считает, что пальчиком погрозят и отпустят? кем -то себя возомнил? Убил-отвечай!
11:29:16 15-11-2024
Гость (11:19:00 15-11-2024) а чёй-то не согласен? считает, что пальчиком погрозят и отпу... именно так и будет, если бы собирались садить, то сейчас был бы в СИЗО, а так максимум условку дадут да ВУ отберут на полтора года. У нас самый гуманный суд в мире.