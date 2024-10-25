Молодой водитель BMW насмерть сбил 19-летнюю девушку в Рубцовске

Пострадавшая скончалась на месте

25 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

В Рубцовске 22-летний водитель BMW-525 насмерть сбил пешехода, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 24 октября около 10 часов возле дома № 96 по улице Комсомольской.

Предварительно установили, что автомобилист сбил 19-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой. Полицейские проводят проверку.