Молодой водитель BMW насмерть сбил 19-летнюю девушку в Рубцовске
Пострадавшая скончалась на месте
25 октября 2024, 15:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края
В Рубцовске 22-летний водитель BMW-525 насмерть сбил пешехода, сообщили в ГАИ Алтайского края.
ДТП случилось 24 октября около 10 часов возле дома № 96 по улице Комсомольской.
Предварительно установили, что автомобилист сбил 19-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой. Полицейские проводят проверку.
15:26:13 25-10-2024
замнут
15:59:29 25-10-2024
Молодые и самонадеянные встретились. Один думал, что он водитель-асс, другая - что она бессмертная. Печальная классика.
20:19:49 25-10-2024
Гость (15:59:29 25-10-2024) Молодые и самонадеянные встретились. Один думал, что он води... Водителю сбившему человека на пешеходном переходе нет оправдания. На нары однозначно, а лучше на кол рядом с тем переходом.
10:46:10 27-10-2024
Гость (20:19:49 25-10-2024) Водителю сбившему человека на пешеходном переходе нет оправд... Водителя никто и не оправдывает. Но и девушка могла позаботиться о себе, а не переходить дорогу не глядя. Теперь водитель отправится в колонию-поселение. Отсидит и выйдет. Зато девушка была права.
11:55:16 28-10-2024
Гость (10:46:10 27-10-2024) Водителя никто и не оправдывает. Но и девушка могла позаботи... он уж не первый раз сбивает и дальше будет.
16:33:00 25-10-2024
Барнаул. 2017 год. апрель. Нетрезвый водитель родом из Рубцовска. Уходя от погони ДПС на перекрестке Ленина молодежная устроил аварию и насмерть сбил девушку. У нее остался маленький ребенок. И еще после аварии скончался водитель Ларгуса в которого влетело бмв. Запретить раз и навсегда рубцовчанам ездить на бмв. Менталитет им ихний не позволяет...
18:15:51 25-10-2024
Не гость (16:33:00 25-10-2024) Барнаул. 2017 год. апрель. Нетрезвый водитель родом из Рубцо... Правильно пусть на тракторах ездят. Раз такие лихие парни. На белорусских. Потому что Рубцовские в правительстве не дали делать. Зная о приверженности в Рубцовске к воровскому миру. Кому надо или понравится что бы с заводов тащили все до болтика....
16:42:56 25-10-2024
еще и без номеров
18:14:29 25-10-2024
карачун тебе
20:27:24 25-10-2024
Можно добавить..15.10.2018 Ленина Анатолия. Пьяный гонщик на БМВ влетел в бок Рено Логан. В котором ехало два взрослых и три ребенка. Игрушки на перекресток потом ещё два месяца несли.. скорость была 120 и на красный.
08:18:21 26-10-2024
Девушка не виновата, от бмв не увернешся
10:05:58 26-10-2024
Гость (08:18:21 26-10-2024) Девушка не виновата, от бмв не увернешся... Типа от Тойоты увернуться можно. Или от любого чинкопрома. З- зависть. БМВ классный автомобиль. А водители могут быть разными, это не проблема марки. На ВАЗах вообще малолетки обдолбанные ездят, и что теперь?
10:48:19 27-10-2024
Гость (08:18:21 26-10-2024) Девушка не виновата, от бмв не увернешся... Если убедиться в безопасности перехода, то и уворачиваться не придется!
16:02:52 28-10-2024
гость (16:42:56 25-10-2024) еще и без номеров... И без прав
16:19:04 28-10-2024
Гость (16:02:52 28-10-2024) И без прав... и без мозгов