Суд оставил в силе пожизненное заключение казанскому стрелку

Адвокат Галявиева подал апелляцию, посчитав, что суд первой инстанции не разрешил вопрос его состояния в момент совершения нападения

07 августа 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: Baza

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Галявиева подал апелляцию, посчитав, что суд первой инстанции не разрешил вопрос состояния стрелка в момент совершения нападения на гимназию № 175. Он отмечал, что заключения двух экспертиз противоречили друг другу. Кроме того, адвокат счел, что Галявиев подлежит оправданию по ч. 2 ст. 167 УК РФ, поскольку не доказана значительность причиненного ущерба исполнительному комитету города Казани.

Государственный обвинитель не согласился с доводами адвоката. Он счел, что при вынесении приговора суд учел все обстоятельства дела.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы и взрыва погибло девять человек, в том числе семеро детей. В декабре суд признал напавшего на учреждение Галявиева вменяемым.

Казанского стрелка обвиняли по четырем статьям УК РФ. Его признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы.