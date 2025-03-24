Суд освободил Михаила Ефремова
Актеру одобрили УДО
24 марта 2025, 18:19, ИА Амител
Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актеру Михаилу Ефремову. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист выйдет на свободу 7 апреля.
"Благодарю вас, ваша честь", – сказал Ефремов.
Актеру нужно будет раз в месяц отмечаться в органах, он не может изменить место жительства. Суд также оставил в силе запрет на вождение автомобиля, при этом сам Ефремов заверил, что никогда не сядет за руль. В ходе заседания он также пообещал, что больше не будет пить.
24 марта артист должен получить и подписать решение суда об УДО. Начался отсчет 15 суток для обжалования решения, после которых он сможет окончательно выйти на свободу.
Напомним, Ефремов хотел, чтобы заседание было закрытым, однако суд ему в этом отказал. Адвокат актера пояснил, что ему необходимо на волю ради специального лечения – учреждения ФСИН якобы не могут помочь. По словам защитника, осужденного регулярно посещают пульмонологи, которые выдавали заключение о состоянии здоровья актера.
Ефремов говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей. Он признается, что тоскует по актерской профессии и хочет приносить пользу обществу.
18:28:24 24-03-2025
Месяца не пройдет...
18:50:59 24-03-2025
Ура!
20:47:14 24-03-2025
а вы радуетесь тому, что наркоман, алкаш и убийца выйдет на свободу или чему-то другому?
20:51:21 24-03-2025
Гость (18:50:59 24-03-2025) Ура!... А чему вы радуетесь? Что этот алкаш освободится?
19:37:06 24-03-2025
"Гуманный" суд не учёл "крохотный" нюанс: досрочным освобождением преступника жертву преступления не воскресишь!
20:03:18 24-03-2025
Поздравления!!!
20:31:55 24-03-2025
Я рада за него!
20:34:09 24-03-2025
Ну дедок не надолго на свободе.
20:35:32 24-03-2025
Нарушитель режима содержания - и на УДО? Ну-ну...
20:50:07 24-03-2025
Раз такое дело, надо ещё пообещать купить бросить. Болеет же, пульмонология.
20:59:40 24-03-2025
Ну всё, щас опять ближайший месяц только и новостей будет про него.
21:06:52 24-03-2025
Ровнее других, понимать надо , артист!
21:32:42 24-03-2025
пользу обществу...
интересно! в каких суммах это будет выражаться?...
00:10:57 25-03-2025
Кто бы сомневался 🤷
07:26:28 25-03-2025
че злые то такие? у нас вон людей насмерть сбивают и три года поселения дают, чет никто из вас слюной не брызжет...
10:05:16 25-03-2025
гость (07:26:28 25-03-2025) че злые то такие? у нас вон людей насмерть сбивают и три год... "Это злоба и морок людской, это зависть скрежещет зубами" (с) В менталитете у русских всегда было сочувственное отношение к преступникам. Их жалели, как оступившихся, памятуя библейскую заповедь "кто без греха, тот пусть первым бросит камень". Здесь вижу злобствуют одни безгрешные...
05:39:47 06-04-2025
гость (07:26:28 25-03-2025) че злые то такие? у нас вон людей насмерть сбивают и три год... Вы,правы ,очень много и каждый день ДТП, чиновники и депутаты и никого не садят .
09:25:45 25-03-2025
Может и осознал, время покажет...