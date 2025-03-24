Суд освободил Михаила Ефремова

Актеру одобрили УДО

24 марта 2025, 18:19, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актеру Михаилу Ефремову. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист выйдет на свободу 7 апреля.

"Благодарю вас, ваша честь", – сказал Ефремов.

Актеру нужно будет раз в месяц отмечаться в органах, он не может изменить место жительства. Суд также оставил в силе запрет на вождение автомобиля, при этом сам Ефремов заверил, что никогда не сядет за руль. В ходе заседания он также пообещал, что больше не будет пить.

24 марта артист должен получить и подписать решение суда об УДО. Начался отсчет 15 суток для обжалования решения, после которых он сможет окончательно выйти на свободу.

Напомним, Ефремов хотел, чтобы заседание было закрытым, однако суд ему в этом отказал. Адвокат актера пояснил, что ему необходимо на волю ради специального лечения – учреждения ФСИН якобы не могут помочь. По словам защитника, осужденного регулярно посещают пульмонологи, которые выдавали заключение о состоянии здоровья актера.

Ефремов говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей. Он признается, что тоскует по актерской профессии и хочет приносить пользу обществу.