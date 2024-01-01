Суд отказал в блокировке YouTube-канала Анастасии Ивлеевой
Предприниматель Александр Морозов также требовал взыскать с компании и самой ведущей 10 млн рублей
01 января 2024, 18:30, ИА Амител
Савеловский суд Москвы вынес решение отказать в блокировке аккаунта ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на YouTube. Таких мер требовал предприниматель и общественный деятель Александр Морозов из-за размещенных на этом ресурсе роликов с ненормативной лексикой. Мужчина также просил взыскать с компании и самой Ивлеевой 10 млн рублей солидарно. Об этом говорится в тексте решения суда, пишет ТАСС.
"Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО "Гугл" о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать", – сказано в документе.
В решении суда отмечается, что Морозов просмотрел более 80 роликов на канале "Настя Ивлеева" и обнаружил, что ведущая сыплет матами, а это оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Однако в решении суда сказано, что интересы истца информация, которая в роликах Ивлеевой, не затрагивает. Также он указал, что все видеоматериалы имеют маркировку 18+, а потому защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними. На основании этого иск был отклонен судом в полном объеме.
19:04:06 01-01-2024
Судья против военных и Путина?
21:32:40 01-01-2024
Гость (19:04:06 01-01-2024) Судья против военных и Путина?... просто судья имеет здравый смысл и букву закона(на основание чьего то желания приговоры не выносятся)
09:31:25 02-01-2024
Гость (19:04:06 01-01-2024) Судья против военных и Путина?... а причем тут военные?
22:55:29 01-01-2024
Как всегда, бабло победило добро...
08:44:31 02-01-2024
Гость (22:55:29 01-01-2024) Как всегда, бабло победило добро...... С баблом против Путина и военных???
10:28:35 02-01-2024
Гость (08:44:31 02-01-2024) С баблом против Путина и военных???... Заело что ли?