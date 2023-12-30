Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию "голой" вечеринки
Скандальное мероприятие с участием знаменитостей произошло 20 декабря в Москве
30 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей за проведение "голой" вечеринки, пишет Baza.
Телеведущую привлекли по статье КоАП об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
"По мнению суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте", – говорится в сообщении.
Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.
Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
По данным Baza, всего на мероприятие было приглашено около 450 человек. Однако многие знаменитости не пришли – например, Тина Канделаки, Яна Рудковская и Тимати.
11:37:18 30-12-2023
Однако многие знаменитости были приглашены, но не пришли, потому что не прошли дресс-код)
12:51:13 30-12-2023
если честно, то мне пришлось гуглить кто такая Ивлеева, и вообще этот зоопарк мне не интересен, но шумиха вокруг похожа на хорошо спланированную пиар-кампанию. или все реально думали, что в шоубизе сплошные выпускиницы института благородных девиц и их не менее благородные кавалеры? чему все удивляются и с какой целью молчали раньше? непонятно.
16:05:02 30-12-2023
Для себя решила, что если телеканал Пятница не откажется от трансляций выпусков с участием Ивлеевой, то смотреть этот канал я больше не буду. Я, конечно, понимаю, что Вам всем на это плевать. К чему я это сказала - к тому, что для меня поведение этой особи аморально.
18:33:16 30-12-2023
гостья (16:05:02 30-12-2023) Для себя решила, что если телеканал Пятница не откажется от ... а зачем вы это в принципе смотрели раньше?
13:04:46 31-12-2023
гостья (16:05:02 30-12-2023) Для себя решила, что если телеканал Пятница не откажется от ... Вам к врачу бы.
13:58:42 31-12-2023
Гость (13:04:46 31-12-2023) Вам к врачу бы. ... что есть какая-то Ивлеева, только вот узнала из СМИ, вообще телик не смотрю. Но если вырежут Киркорова и Лолиту, вдвойне смотреть не буду!