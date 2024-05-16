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Суд отказал в иске о моральной компенсации за "голую" вечеринку Ивлеевой

Деньги хотели получить два человека

16 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360
Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360

Лефортовский суд Москвы отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу "Мутабор" о компенсации за "голую" вечеринку. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Исковые заявления поступили от Лукмановой Ольги и Соколова Артема из ООО "Арт Центр". Они хотели получить компенсацию за моральный вред, который им якобы нанесла вечеринка.

Напомним, что "голая" вечеринка состоялась в конце 2023 года. Внешний вид участников вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, что привело к волне "отмены" звезд, пришедших на мероприятие. 

Также на Ивлееву и клуб, где проходило мероприятие, подали много исков с требованием выплатить деньги за моральный вред.

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Комментарии 6

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Гость

08:41:50 16-05-2024

Падальщики остались голодные

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Добрый котик

09:24:54 16-05-2024

Не получилось, не срослось)))

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горожанка

09:37:58 16-05-2024

главное, чтобы ЭТО не вернулось на экраны наших телевизоров

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Гость

09:54:53 16-05-2024

горожанка (09:37:58 16-05-2024) главное, чтобы ЭТО не вернулось на экраны наших телевизоров... На экранах ваших телевизоров этого не было. Это кто-то слил в интернет. И уж потом сами телеканалы понесли это на экраны.

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Гость

09:59:02 16-05-2024

горожанка (09:37:58 16-05-2024) главное, чтобы ЭТО не вернулось на экраны наших телевизоров...
Какие проблемы? Оставь два канала, остальные не смотри. Эка тебя вышка на Островского облучила!

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Гость

12:33:02 16-05-2024

Значит на суды не давили. Это хорошо. А такая вечеринка в такое время плохо

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