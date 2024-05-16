Суд отказал в иске о моральной компенсации за "голую" вечеринку Ивлеевой

Деньги хотели получить два человека

16 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360

Лефортовский суд Москвы отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу "Мутабор" о компенсации за "голую" вечеринку. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Исковые заявления поступили от Лукмановой Ольги и Соколова Артема из ООО "Арт Центр". Они хотели получить компенсацию за моральный вред, который им якобы нанесла вечеринка.

Напомним, что "голая" вечеринка состоялась в конце 2023 года. Внешний вид участников вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, что привело к волне "отмены" звезд, пришедших на мероприятие.

Также на Ивлееву и клуб, где проходило мероприятие, подали много исков с требованием выплатить деньги за моральный вред.