Суд потребовал обеспечить медиков алтайского района спецодеждой

При этом представители больницы смогли подтвердить, что они не бездействуют

29 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суд в Немецком национальном районе рассмотрел иск местной прокуратуры к ЦРБ. В учреждении вскрылась проблема с обеспечением сотрудников спецодеждой.

Как сообщает "Банкфакс", прокуратура требовала признать бездействие руководства больницы незаконным. Отмечалось, что истцы состоят с больницей в трудовых отношениях, а значит, имеют право на обеспечение спецодеждой.

Представителям ЦРБ на суде удалось доказать, что они не бездействовали и оплачивали покупку обмундирования для сотрудников. При этом устранить пробелы руководство должно до 22 июля 2023 года.