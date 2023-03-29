Суд потребовал обеспечить медиков алтайского района спецодеждой
При этом представители больницы смогли подтвердить, что они не бездействуют
29 марта 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Суд в Немецком национальном районе рассмотрел иск местной прокуратуры к ЦРБ. В учреждении вскрылась проблема с обеспечением сотрудников спецодеждой.
Как сообщает "Банкфакс", прокуратура требовала признать бездействие руководства больницы незаконным. Отмечалось, что истцы состоят с больницей в трудовых отношениях, а значит, имеют право на обеспечение спецодеждой.
Представителям ЦРБ на суде удалось доказать, что они не бездействовали и оплачивали покупку обмундирования для сотрудников. При этом устранить пробелы руководство должно до 22 июля 2023 года.
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